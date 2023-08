Galaxy S24 avrà la stessa tecnologia per display next-gen destinata a iPhone 16

Sebbene l'arrivo della serie Samsung Galaxy S24 non sia previsto prima dell'inizio del 2024, un nuovo report suggerisce che potremmo assistere al debutto di un display di nuova generazione sulla prossima linea di smartphone Samsung di punta prima che la tecnologia arrivi anche sull'atteso iPhone 16 di Apple.

Abbiamo già sentito una serie di informazioni specifiche sull'esperienza di visualizzazione che il prossimo (presunto) trio di telefoni della serie Galaxy S porterà, ma secondo le ultime indiscrezioni gli addetti ai lavori sono sicuri che la linea S24 sarà la prima a debuttare con display OLED M13.

La "M" di "M13" si riferisce alla qualità dei materiali utilizzati nel pannello OLED, mentre il numero si riferisce alla generazione della tecnologia. I materiali più avanzati (così come la loro configurazione all'interno del pannello e l'eventuale utilizzo di un polarizzatore) contribuiscono a migliorare l'efficienza della trasmittanza (ovvero l'efficienza dell'output del display) e a ridurre il consumo energetico.

I modelli Samsung Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 del 2022 (insieme ai Galaxy Z Fold 5 e Flip 5 di quest'anno) e lPhone 14 Pro Max di Apple utilizzano tutti pannelli OLED M12 prodotti da Samsung Display, mentre il Samsung Galaxy S23 Ultra di quest'anno, un po' a sorpresa, utilizza un pannello M11 modificato che è in realtà più efficiente dello schermo utilizzato dal 14 Pro Max.

iPhone 14 Pro Max si affida a un display OLED M12 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

In ogni caso, il report di Chosun afferma che il Samsung Galaxy S24 Ultra sarà il candidato più probabile per un pannello M13, con gli attesi Galaxy S24 e Galaxy S24 Plus potenziali beneficiari di questa nuova tecnologia di visualizzazione, a condizione che la scala di produzione di massa cresca abbastanza.

Secondo le previsioni, anche che l'iPhone 15 Pro e l'iPhone 15 Pro Max manterranno i pannelli M12, mentre la tecnologia M13 destinata alla serie Galaxy S24 difficilmente debutterà sui migliori iPhone fino all'arrivo della linea iPhone 16 l'anno successivo, nel 2024. Sebbene questo possa dare a Samsung un vantaggio in termini di efficienza energetica del display rispetto ad Apple, gli iPhone sono diventati incredibilmente efficienti anche con altri mezzi.

Galaxy S23 Ultra ha 8GB o 12GB di RAM, in base alla configurazione scelta (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Oltre a una tecnologia dello schermo più avanzata, quest'ultimo report suggerisce anche che potremmo finalmente assistere a un aumento della quantità di RAM di base che accompagna ogni serie.

Già a partire dalla serie Galaxy S20, Samsung si era assestata su una base di 8GB di RAM per i suoi dispositivi: l'S20 e l'S20 Plus ne avevano 8, mentre il Galaxy S20 Ultra era disponibile con 12GB di RAM (o 16GB nel caso del modello con 512GB di spazio di archiviazione).

Ora, però, il limite potrebbe essere alzato a 12GB per il Galaxy S24 e a 16GB per l'S24 Ultra. Gli attuali migliori smartphone Samsung utilizzano già alcune delle memorie (LPDDR5x) e degli storage (UFS 4.0) più veloci ed efficienti disponibili sul mercato mobile, quindi questo sviluppo non fa altro che rafforzare il loro vantaggio.