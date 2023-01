I televisori Hisense saranno tutti mini-LED nel 2023, e Samsung deve fare altrettanto

I TV mini-LED "Neo QLED" che Samsung ha mostrato al CES 2023 sono straordinari e dimostrano che l'azienda è in grado di superare ancora una volta i limiti di questa specifica tecnologia di visualizzazione. Ancora più impressionante è stata la capacità di farlo migliorando al tempo stesso la tecnologia QD-OLED che ha fatto colpo quando è stata introdotta per la prima volta nel 2022 per la nuova linea di TV OLED dell'azienda.

Entrambi i modelli S95B OLED e QN95B Neo QLED di Samsung si sono classificati tra i migliori TV 4K che abbiamo recensito nel 2022 e, alla luce di quanto esposto al CES, nutro grandi aspettative per i loro successori. Ma ho un'ulteriore aspettativa nei confronti di Samsung: che migri la tecnologia mini-LED verso modelli meno costosi, invece di riservarla alla famiglia Neo QLED di fascia alta.

Il motivo principale per cui ciò deve avvenire è la concorrenza. Al CES 2023, i nuovi televisori Hisense erano costituiti da quattro serie che utilizzano la tecnologia di retroilluminazione mini-LED - un grande cambiamento rispetto al 2022, quando l'azienda aveva presentato una sola serie con mini-LED, l'U8H. Tra gli annunci di Hisense c'era anche un modello da 50 pollici che sarà venduto a meno di 500 dollari, un nuovo record per un TV mini LED.

Anche TCL, la prima azienda a fare largo uso di mini-LED, precedendo Samsung, Sony e LG, ha presentato al CES una gamma di nuovi TV mini-LED. La serie QM8 sarà disponibile con schermi di dimensioni che vanno da 65 a ben 98 pollici e, secondo l'azienda, offrirà una luminosità di picco fino a due volte superiore e un numero di zone di regolazione locale cinque volte superiore rispetto ai modelli dello scorso anno. Considerando i precedenti di TCL in materia di prezzi, questi televisori dovrebbero essere venduti a un costo ragionevole per quello che offrono.

È chiaro che la tecnologia mini-LED sta diventando più diffusa e meno costosa, e presto diventerà completamente mainstream. È un'ottima cosa per gli acquirenti di TV perché, per quanto lo strato di punti quantici presente in molti TV, compresi i modelli economici di marchi come TCL, Hisense, Amazon e Samsung, sia in grado di migliorare la resa dei colori, la retroilluminazione LED standard utilizzata in questi televisori presenta diversi limiti di prestazioni, con i picchi di luminosità e l'uniformità del nero in cima alla lista.

Un televisore Mini LED risolve gran parte di questi problemi, e permette di avere una qualità d'immagine superiore spendendo comunque meno che con un OLED - anche se non sempre.

E poi ci sono i TV OLED economici. I modelli OLED LG C2, B2 e A2 per il 2022 hanno subito un'impressionante riduzione di prezzo verso la fine dell'anno, in occasione del Black Friday e delle vendite natalizie. Il nuovo modello LG C3 di fascia media, annunciato dall'azienda al CES, non sembrava offrire un miglioramento significativo rispetto al suo predecessore quando lo abbiamo valutato. Se così fosse - e ne sapremo di più quando faremo una recensione completa - il C2 sembrerà un affare migliore che mai e un'alternativa molto desiderabile a un TV QLED economico.

(Image credit: Samsung)

Mini-LED: variazioni su un tema

I modelli mini-LED di Samsung costano di più rispetto ad apparecchi analoghi di Hisense e TCL per buoni motivi. Esistono due tipi di tecnologia mini-LED: la più semplice Package-on-Board (PoB) e la variante più avanzata Chip-on-Board (CoB). Samsung utilizza quest'ultima e impiega un'elaborazione proprietaria per migliorare la qualità dell'immagine. Per i soli modelli 2023, ha annunciato un nuovo processore Neural Quantum a 14 bit con upscaling AI, oltre a un perfezionamento dello Shape Adaptive Light Control introdotto per la prima volta nei TV Neo QLED 2022.

Secondo l'azienda, questi processori forniscono "un migliore controllo della luminosità e della scala di grigi per rendere accuratamente sia la luminanza che i dettagli più estremi su tutto lo schermo" e, da quello che ho visto al CES, Samsung non sta mentendo.

Ma nonostante gli evidenti vantaggi in termini di qualità dell'immagine, gli acquirenti in cerca di un televisore di fascia alta potrebbero essere più interessati ai nuovi televisori OLED dell'azienda. Samsung afferma che questi televisori offrono un aumento della luminosità del 30% rispetto ai modelli dello scorso anno, portando la luminosità di picco alla stessa gamma di 2.000 nit delle migliori offerte Neo QLED.

Gli acquirenti interessati a un'opzione di fascia ancora più alta potrebbero orientarsi verso i TV MicroLED dell'azienda, che sono stati esposti al CES in una gamma molto più ampia di dimensioni dello schermo, tra cui un modello MicroLED CX da 76 pollici che si è aggiudicato uno dei nostri premi Best in Show. Questi televisori hanno un potenziale di luminosità di picco e di contrasto ancora migliore rispetto ai Neo QLED e ai QD-OLED, ma anche gli schermi più piccoli, come quello da 76 pollici, avranno un prezzo proibitivo.

Potremo saperne di più sui piani mini-LED di Samsung quando annuncerà le specifiche delle sue varie linee di TV, molto probabilmente alla fine di marzo. Ma visto lo stato attuale della concorrenza nel settore dei televisori e le crescenti aspettative dei telespettatori per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, è probabile che siano in programma altri modelli Neo QLED a prezzi più bassi.