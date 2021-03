Xiaomi Redmi Note 10 Pro sembra fantastico, ma il modello 5G non tanto

Xiaomi ha lanciato da poco il suo top di gamma Xiaomi Mi 11, e ora l'azienda rilancia rinnovando l'apprezzata linea Redmi Note. Arrivano infatti Redmi Note 10, Note 10 Pro, Note 10S e Note 10 5G, ad ampliare l'offerta smartphone della casa asiatica.

Xiaomi non ha ancora comunicato i prezzi ufficiali di questi nuovi smartphone, e a giudicare dalla specifiche sembra che stavolta la serie Redmi Note non sarà tanto economica. Abbiamo infatti schermi AMOLED, processori di ultima generazione, e fotocamere top di gamma. Pur restano nella fascia media, non stiamo parlando di smartphone economici.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

(Image credit: Xiaomi / TechRadar)

Il nuovo Xiaomi Redmi Note 10 Pro potrebbe comunque diventare il migliore camera phone in commercio. Il sensore principale da 108 MP è abbinato a un ultragrandangolare da 8MP, un telemacro da 5MP, sensore di profondità da 2MP e fotocamera frontale da 16MP. Una dotazione davvero di tutto rispetto.

Abbiamo poi uno schermo AMOLED da 6,67" con frequenza pari a 120Hz, interrotto solo da un piccolo foro per la fotocamera anteriore. C'è la porta USB-C ma anche il connettore jack da 3,5 mm, per cuffie e auricolari. Il sensore per le impronte digitali è integrato nel tasto di accensione, sul lato destro.

All'interno abbiamo una batteria da 5.020 mAh, con ricarica da 33 watt; il caricatore necessario è incluso nella confezione, a differenza di quanto accade con iPhone 12 o Samsung Galaxy S21.

Il tutto è gestito da un processore Qualcomm Snapdragon 732G, con connettività 4G. Sarà disponibile in tre colori, e come memoria si potrà scegliere tra 6/64 oppure 8/128GB.

Xiaomi Redmi Note 10S

(Image credit: Xiaomi / TechRadar)

Appena sotto al top di gamma troviamo il Redmi Note 10S e Redmi Note 10. Entrambi hanno uno schermo AMOLED da 6,43" (leggermente più piccolo rispetto al Note 10 Pro), con frequenza pari a 60 Hz. C'è il jack da 3,5 mm e il sensore di impronte laterale.

Entrambi hanno un ultrawide da 8MP, un macro da 2MP e un sensore di profondità da 2MP. Ed entrambi hanno una fotocamera frontale da 13MP. Cambia il sensore principale, 64MP per il Note 10S e 48MP per il Note 10.

Cambia anche il processore: Redmi Note 10S ha un Mediatek Helio G95, mentre il Redmi Note 10 uno Snapdragon 678. Redmi Note 10S inoltre ha il chip NFC mentre il Redmi Note 10 ne è privo. Un dettaglio, quest'ultimo, che rende il modello più economico decisamente poco desiderabile.

Batteria da 5.000 mAh e ricarica da 33W per entrambi i modelli. Saranno distribuiti in tre versioni: 6/64, 6/128 e 8/128GB.

Xiaomi Redmi Note 10 5G

(Image credit: Xiaomi / TechRadar)

I tre modelli descritti finora hanno tutti la connettività 4G, che per il 2021 probabilmente va ancora più che bene per la maggior parte di noi. Chi però è interessato a uno smartphone 5G potrà prendere in considerazione il Redmi Note 10 5G.

La connettività di ultima generazione è possibile grazie al chip Mediatek Dimensity 700, ma non è l'unica differenza rispetto agli altri modelli. Lo schermo per esempio è un po' più piccolo rispetto al Note 10 Pro (6,5") e ha una frequenza di 90 Hz.

Il sensore fotografico principale è da 48 MP e non c'è una lente ultragrandangolare, mentre si sono un macro e un sensore i profondità. La fotocamera principale è da 8MP. La batteria è da 5.000 mAh ma la ricarica rapida è solo da 18W.

Il Redmi Note 5G, dunque, ha specifiche per nulla impressionanti, e a parte la connettività 5G non c'è davvero nulla che sia davvero interessante. Forse è il modo con cui Xiaomi vuole dirci che "se volete uno smartphone 5G, prendete un Mi 11".

Il Redmi Note 10 Pro, invece, sembra davvero molto molto interessante e non vediamo l'ora di provarlo.