Xbox Series X: disponibilità scarsa al lancio e per i primi mesi del 2021

Phil Spencer ha messo in guardia i possibili acquirenti di Xbox Series X dichiarando che, una volta esaurite le console disponibili al lancio, potrebbero volerci "diversi mesi" prima di poterle acquistare di nuovo.

Le console next-gen di Microsoft sono andate esauriti in poche ore durante il lancio anticipato del 22 settembre e, stando a quanto dichiarato dal boss di Xbox, alcuni tra coloro che stanno aspettando il day one per portarsi a casa una Series X potrebbero rimanere scottati.

Durante la diretta del podcast Dropped Frames, Spencer ha ammesso che la domanda di Xbox Series X continuerà a essere superiore all’offerta per tutto il 2020 e probabilmente anche per parte del 2021.

"Sappiamo quale sarà la nostra fornitura per il resto dell’anno. “Avremo più domanda che disponibilità" ha detto Spencer.

"Mi scuso in anticipo per questo. Lo abbiamo visto con i pre-ordini, eravamo a corto di console in appena due ore, sfortunatamente. Credo che le cose non cambieranno per diversi mesi. Continueremo ad avere una domanda superiore all’offerta."

La vendite della next-gen vanno alla grande

La situazione è simile a quella prospettata dal CEO di Sony, Jim Ryan, riguardo agli stock di PS5.

Ryan ha detto che "la domanda espressa durante la fase di pre ordine è stata molto, molto elevata" aggiungendo che "non tutti coloro che vorranno acquistare PS5 al lancio riusciranno a farlo."

Ciò che emerge dalle dichiarazioni dei CEO è l’enorme domanda rivolta all’acquisto di console next-gen e una generale tendenza a problemi di magazzino che hanno colpito anche altri settori come quello delle GPU nel recente caso della serie 3000 di Nvidia.

In ogni caso Xbox Series X e Xbox Series S usciranno il 10 novembre, come annunciato. Nel frattempo se siete ancora indecisi su quale console next-gen scegliere vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Xbox Series S.

Fonte: GameSpot