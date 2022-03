Xbox Game Pass vi regala migliaia di fumetti Marvel con l'app Marvel Unlimited

Xbox Game Pass è già un servizio eccellente che offre centinaia di giochi a un costo mensile molto conveniente, ma presto potrebbe diventare persino più invitante per tutti gli amanti del Multiverso Marvel.

Da oggi, gli iscritti a Xbox Game Pass riceveranno 3 mesi di accesso gratuito all'app Marvel Unlimited, disponibile per dispositivi iOS e Android. Purtroppo non c'è un app nativa Marvel Unlimited per Xbox Series X, S e Xbox One, ma si può comunque accedere alle diverse sezioni del sito tramite il browser Edge.

Se il Game Pass è una sorta di Netflix per i giochi Xbox, Marvel Unlimited si propone di fare la stessa cosa con i fumetti Marvel, dando agli abbonati l'accesso immediato a una libreria contenente gran parte dei fumetti Marvel (eccetto quelli usciti negli ultimi 6 mesi). Al momento, ci sono più di 30.000 fumetti digitali disponibili sull'app.

Come spesso accade però, c'è una fregatura. L'accordo dura fino al 31 maggio, e per usufruirne dovete essere dei nuovi abbonati alla piattaforma Marvel Unlimited; questo significa che non si può sfruttare l'offerta su un account esistente. Per tutti gli altri, considerando che Marvel Unlimited ha un costo mensile di circa €9,90 o annuale di €69,99, questa è un'ottima occasione per fare una prova gratuita e valutare la qualità del servizio.

Le fondamenta dell'MCU

Se siete dei fan del MCU (Marvel Cinematic Universe) e avete visto tutti i film Marvel in ordine cronologico, o semplicemente vi state avvicinando a questo mondo, vi starete chiedendo da dove nascono tutte le intricatissime e avvincenti storie che raccontano i supereroi visti sul grande schermo.

Dalla primissima apparizione di Spider-Man agli ultimi adattamenti di Venom, come anche degli Avengers, leggendo i fumetti Marvel sarete in grado di attraversare decenni di archi narrativi, immergendovi in oscuri scenari sconosciuti ai più senza dover pagare i prezzi stratosferici delle edizioni cartacee per collezionisti.

Leggendo i fumetti potete anche scoprire le vicende di alcune delle prossime star del MCU come Moon Knight e Ms Marvel. L'app Marvel Unlimited permette anche di scaricare i fumetti disponibili nella libreria e leggerli offline.

In sostanza, se siete dei veri fan Marvel non potete perdervi questa fantastica offerta gratuita.