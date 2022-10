Windows 11, bella la nuova build di anteprima, ma restano i bug

La nuova versione di anteprima di Windows 11 introduce alcune nuove funzioni interessanti. Allo stesso tempo, però, è stato riscontrato un nuovo bug che colpisce le prestazioni.

Windows 11 22H2 è entrato in fase di distribuzione scaglionata il 20 settembre, apportando diverse novità, come le schede in Esplora file, nonché il ritorno di alcune funzioni nella barra delle applicazioni. Adesso, con la build di anteprima 22621 (Si apre in una nuova scheda), gli utenti noteranno altre modifiche a Esplora risorse e alcuni interventi correttivi che non riguardano la sicurezza. La build è scaricabile dal canale di anteprima, ma prima occorre registrarsi al programma Windows Insider (Si apre in una nuova scheda).

Build di anteprima 22621

Le funzioni mostrate in anteprima saranno disponibili a tutti gli utenti nel mondo, tranne per un solo caso: le azioni suggerite saranno disponibili solo agli utenti in USA, Canada e Messico. Come indica il nome, l'utente riceve un suggerimento sulle azioni da eseguire per il testo copiato. Microsoft fornisce l'esempio di un numero di telefono: copiandolo, Windows 11 vi suggerirà di avviare una chiamata da Teams. Se copiate una data, il sistema vi suggerirà di aggiungere un evento al calendario.

Esplora risorse riceverà tre piccole modifiche, per migliorarne l'esperienza d'uso. In primo luogo, gli utenti saranno in grado di fissare in alto file e cartelle importanti nella pagina principale dell'applicazione, per l'accesso rapido. Poi, sarà possibile vedere le modifiche apportate di recente ai file condivisi su Microsoft OneDrive. Infine, Esplora risorse fornirà suggerimenti personalizzati in base all'account Microsoft 365 dell'utente.

Non si sa molto alto circa le ultime due novità. Secondo Microsoft, ci sarà un nuovo menu a comparsa per la barra delle applicazioni. Ciò significa che, se ci sono troppe app aperte sulla barra, verranno inserite in un menu contestuale più piccolo, in modo da non dover scorrere la barra inferiore per trovarle. Gli utenti potranno anche "condividere su altri dispositivi", ma non ci sono altri dettagli. Abbiamo contattato Microsoft per chiedere un chiarimento sulle funzioni, ma non abbiamo ancora ricevuto risposta.

Riguardo agli interventi correttivi, questi ammontano a 30 e riguardano problemi inerenti ai caratteri cinesi sul Microsoft Store e al ricaricamento forzato che riguarda la modalità IE su Edge. Le note complete sulla patch sono disponibili sulla pagina di supporto Microsoft (Si apre in una nuova scheda).

Le prossime correzioni

Sembra che gli interventi correttivi non siano finiti, dato che Microsoft ha "dimenticato" di sistemare un bug abbastanza consistente. Secondo un post sulla pagina Tech Community dell'azienda (Si apre in una nuova scheda), le velocità di trasferimento dei file possono crollare del 40% durante la copia di grandi file (oltre 1 GB) su Windows 11 22H2. Il trasferimento degli stessi file verso PC non aggiornati a 22H2 non presentano questi cali di prestazioni. L'autore originale del post, però, ha fornito una soluzione temporanea, ma non ha potuto condividere una tempistica prevista per la risoluzione definitiva del problema.

Sebbene il bug sia fastidioso, non è una novità per Windows 11 22H2. Il sistema operativo, infatti, ha subito un lancio non esattamente sereno. Circa una settimana fa, è stato segnalato un bug che manda in crash i PC dotati della tecnologia Intel Smart Sound, e che riguarda nello specifico il relativo driver audio. Più di recente, un altro bug relativo alle stampanti determinava l'arresto di alcune funzioni.

Microsoft ha dichiarato di essere al lavoro sui fix, ma non ha comunicato alcuna data prevista per la loro distribuzione. Nel frattempo, potete leggere la nostra guida che vi spiega come risolvere i problemi più comuni su Windows 11.