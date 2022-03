Windows 11 22H2 è ufficiale e potrebbe cambiare tutto

La prossima versione di Windows 11 sarà chiamata ufficialmente Windows 11 22H2, come indicato nelle note all'interno di un aggiornamento recente.

E si tratta della prima volta in cui l'upgrade sostanziale viene indicato in modo ufficiale con la nomenclatura Windows 11 22H2.

In precedenza, Microsoft si riferiva a questo update come "Sun Valley 2". E da quanto abbiamo sentito, sembra apporterà le novità più sostanziali mai viste in un aggiornamento di Windows 11 fino a ora, molte delle quali erano richieste a gran voce dall'utenza fin dal lancio avvenuto l'anno scorso.

Fra le novità più interessanti citiamo l'arrivo delle app Android, la revisione delle applicazioni più iconiche come il Blocco note e Windows Media Player, nonché alcune funzioni extra per la barra delle applicazioni, e in generale Windows 11 potrebbe diventare molto più appetibile per chi non ha ancora deciso di abbandonare Windows 10.

Come segnalato da Windows Latest, Microsoft fa riferimento a "Windows 11, versione 22H2" nelle note sulla versione di un nuovo aggiornamento di Windows, ed è la prima volta che l'azienda usa questo nome.

Inoltre, proprio la nomenclatura ci dà un'idea del momento in cui l'aggiornamento sarà disponibile.

Come potrete immaginare, la dicitura "22" fa riferimento all'anno in cui arriverà l'aggiornamento, mentre "H2" corrisponde alla parte dell'anno in cui sarà disponibile. Dunque, abbiamo la conferma che vedremo l'update noto in precedenza come Sun Vally 2 nella seconda metà del 2022, all'incirca dopo giugno.

Windows 11 è arrivato il 5 ottobre 2021, dunque Microsoft starebbe pianificando il lancio di Windows 11 22H2 in coincidenza con il primo anniversario del sistema operativo? Non è un'idea tanto campata in aria, dato che Microsoft aveva già fatto qualcosa di simile con Windows 10 Anniversary Update nel 2016.