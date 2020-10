Un video svela le prime immagini di Call Of Duty: Black Ops Cold War

Un video comparso in rete mostra un primo gameplay del prossimo gioco di Call of Duty, che a quanto pare si chiamerà Call of Duty: Black Ops Cold War .

In pieno stile Call of Duty, le immagini mostrano il giocatore che corre, mira, si accovaccia e campera (ovviamente scherziamo), mentre esplora quella che potrebbe essere la prima esclusiva mappa di Call of Duty: Black Ops Cold War. Il filmato in questione potrebbe anche essere una bufala molto elaborata, ma sembra piuttosto convincente.

Call of Duty: Black Ops Cold War (COD 2020) Pre-Alpha gameplay. pic.twitter.com/TfnkQzn8GiJune 3, 2020

Il video dura 45 minuti e si concentra sull’esplorazione di una mappa chiamata Tank. Tenete bene a mente però che, come per qualsiasi altro gameplay trapelato, la versione finale il gioco apparirà sicuramente molto diversa. Il titolo appare ancora scarno, privo di trama e con dettagli grafici completamente assenti, come gli elementi dell'interfaccia utente e l’HUD.

Il dovere chiama

A causa della pandemia e dai disordini causati in tutto il mondo dal coronavirus, Activision che di norma a quest’ora avrebbe già annunciato un nuovo Call of Duty, sta preparando la prossima uscita per il mese di ottobre.

La grave situazione di crisi che si è creata ha inoltre causato molteplici ritardi: Activision ha ritardato anche l’uscita delle Stagioni 4 e 7 di Call of Duty: Modern Warfare e di Call of Duty: Mobile. Per questo motivo, al momento, è impossibile prevedere un’effettiva data di rilascio.

Siamo però sicuri che il prossimo Call of Duty verrà rilasciato su Xbox One , PS4 e PC, e come titolo cross-gen potrebbe arrivare anche su PS5 e Xbox Series X , proprio come fu per Call of Duty: Ghosts .