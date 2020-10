Calatevi nei panni del Capitano Price con il prossimo aggiornamento di Call of Duty: Modern Warfare

Call of Duty: Modern Warfare sta per ricevere nuovi contenuti e, con l'aggiornamento della Stagione 4, sono in arrivo tanti nuovi personaggi giocabili tra cui il popolarissimo Capitano Price.

Activision ha pubblicato un trailer esplosivo per la prossima stagione evidenziando che "La storia è tutt'altro che finita", il che potrebbe significare che vedremo contenuti aggiuntivi anche nella campagna single player. Nel video abbiamo intravisto il Capitano Price entrare nel caos della Battle Royale di Warzone , oltre ad un rapido sguardo alla mappa Scrapyard, vista la prima volta in Call of Duty: Modern Warfare 2.

This story is far from over.Season 4 kicks off June 3. #ModernWarfare #Warzone pic.twitter.com/M5ggx2EXhBMay 27, 2020

Tutti alle armi

Warzone, la Battle Royale free-to-play di Call of Duty, ha recentemente implementato nuove misure contro i cheater, tra cui un sistema di autenticazione a due fattori. Il gioco ha raggiunto l'impressionante risultato di oltre 60 milioni di utenti ed è tra i titoli più popolari su Twitch , famosa piattaforma di streaming.

È rimasta meno di una settimana per usufruire del battle pass della Stagione 3, prima che il 3 giugno inizi la Stagione 4. Avrete quindi poco tempo per usufruire di tanti bonus inseriti appositamente per l’occasione, tra cui la possibilità di guadagnare doppia esperienza per il giocatore e per le armi. Il battle pass durerà da venerdì (29 maggio) a domenica (1 giugno). Se volete sbloccare tutte le skin offerte e recuperare alcuni Call of Duty points (la valuta del gioco), non perdetevi questa grande occasione.