Ghost of Tsushima potrebbe essere l’ultima grande esclusiva per PS4

Sony ha annunciato che il titolo di avventura in esclusiva per PS4 Ghost of Tsushima uscirà il 26 giugno 2020. Il gioco era stato mostrato per la prima volta al pubblico nel 2017, in occasione della Paris Games Week ed è frutto del lavoro della casa di sviluppatori che ha realizzato la serie Infamous, ovvero Sucker Punch Productions. Si tratta del primo gioco completo per PS4 annunciato dal produttore dopo molto tempo: l’ultimo titolo fu Infamous Second Son, nel lontano 2014.

La storia del gioco è ambientata nel Giappone feudale, più precisamente sull’isola di Tsushima nel 1274; e il protagonista è un samurai che dovrà difendere la propria terra dall’invasione dell’armata mongola.

In occasione dell’annuncio, Sony ha rilasciato un nuovo trailer che mostra alcuni dettagli della storia principale e che potete trovare di seguito in quest’articolo. Il video mostra il protagonista, il samurai Jin Sakai detto il “fantasma di Tsushima”, intento ad allenarsi con suo zio, Shimura. Inoltre, vengono mostrate anche diverse scene di combattimento a partire all’istante 1:30 del trailer.

È già possibile preordinare Ghost of Tsushima su PlayStation Store o presso rivenditori. Sono state annunciate quattro diverse edizioni del gioco, tra cui la Collector’s Edition che include un reale stendardo da guerra e una riproduzione fedele della maschera del protagonista, oltre a altri oggetti che farebbero un’ottima figura nel vostro soggiorno.

(Image credit: Sony)

Per quanto riguarda il listino prezzi, si parte dai 59,99 dollari della versione base (circa 53 euro) per arrivare ai 169,99 dollari (150 euro) della Collector’s Edition, passando da uno step intermedio dove troviamo in coabitazione la Digital Deluxe Edition e la Special Edition che, al prezzo di 69,99 dollari (circa 62 euro), includeranno alcuni contenuti bonus aggiuntivi, tra cui un avatar, una mini colonna sonora tratta dal gioco, un tema dinamico e un art book.

L'ultima grande esclusiva per PS4?

Ghost of Tsushima potrebbe rappresentare l’ultima grande esclusiva per PS4 del 2020, insiema a Dreams, The Last of Us 2 e Final Fantasy 7 Remake. Tuttavia, è presente un alone di mistero intorno all’uscita di PS5 , con importanti dettagli sulla console che devono essere ancora annunciati ufficialmente.

E non si sa mai che Ghost of Tsushima possa rappresentare il canto del cigno di PS4, dopo una lunga epoca di grandi successi.