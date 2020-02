Cyberpunk 2077 su Xbox Series X, è gratis se lo prendete su Xbox One

Dopo un intenso susseguirsi di indiscrezioni riguardanti Xbox Series X , possiamo aggiungere ufficialmente una nuova voce alla lista dei titoli disponibili per la console di nuova generazione di Microsoft: stiamo parlando di Cyberpunk 2077 .

L'annuncio è stato pubblicato tramite un tweet apparso sull’account ufficiale del nuovo titolo di CD Projekt, con il team di sviluppo che afferma che "I possessori di #Cyberpunk2077 per Xbox One riceveranno gratuitamente la versione aggiornata del gioco per Xbox Series X, non appena questa sarà disponibile."

Gamers should never be forced to purchase the same game twice or pay for upgrades. Owners of #Cyberpunk2077 for Xbox One will receive the Xbox Series X upgrade for free when available. https://t.co/nfkfFLj85wFebruary 24, 2020

La scelta potrebbe rivelarsi azzeccata…

Già da tempo sospettavamo che Cyberpunk 2077 avrebbe potuto rivelarsi un titolo improntato alle generazioni future e eccessivamente sofferente dinanzi alle limitazioni imposte dall’hardware attualmente disponibile; beh, ora le nostre aspettative si stanno trasformando in conferme: il gioco sarà ufficialmente disponibile anche per la futura console di casa Microsoft, oltre alle già annunciate versioni per Xbox One , PC e PS4 . Crediamo, dunque, che il titolo verrà probabilmente annunciato anche per PS5 .

Cyberpunk 2077 sarà disponibile su Xbox Series X e adotterà l’innovativo sistema di “Smart Delivery” (distribuzione intelligente) recentemente annunciato per console di nuova generazione. Di fatto, si tratta di una sorta di "spoiler sulla compatibilità": potrete acquistare un titolo appartenente alla generazione attuale della console Microsoft e giocarlo poi, senza costi aggiuntivi, su Xbox Series X. In parole povere, se acquisterete una copia di Cyberpunk 2077 per Xbox One avrete automaticamente accesso a una versione aggiornata per Xbox Series X.

I titoli proprietari di Microsoft offriranno l’opzione Smart Delivery come impostazione predefinita, mentre spetterà agli editori di terze parti la scelta di implementare tale funzione nei propri giochi. Di sicuro, chiunque sarebbe portato a pensare che gli editori avidi di denaro difficilmente abbiano intenzione di rinunciare alla succulenta opportunità di una seconda vendita, ma è rassicurante notare che uno sviluppatore videoludico storicamente generoso come CD Projekt Red abbia colto al volo l’occasione di introdurre Smart Delivery in Cyberpunk 2077. Dunque, tutti coloro che stavano cercando di resistere alla tentazione di acquistare la versione attuale del gioco, nella speranza di poter mettere le mani su quella per console di nuova generazione, potranno ora compiere tale scelta più a cuor leggero, dando per scontata la volontà di restare fedeli alla console di casa Microsoft.