Cyberpunk 2077: guida completa alle strade di Night City

“Nessuno lascia mai Night City. Tranne che in una sacca per cadaveri". Queste sono le parole di Bes Isis, residente di Night City, straordinario giornalista e assassino, che ha ampliato la diffusione delle notizie della rete.

Considerando che visiterete le pericolose strade di Night City a settembre, per evitare di trovarvi impreparati, vi consigliamo di dare un'occhiata a questa guida basata sulla storia della città, le bande e le megacorporazioni che potreste incontrare.

L'ascesa...

Night City si trova in Del Coronado Bay, sulla costa occidentale degli Stati Uniti, nello stato libero della California settentrionale, ed è stata fondata da Richard Night, cui deve il nome. Night immaginò un'utopia capitalista e si staccò dalla sua compagnia Halsey, Ferris e Night per formare la Night International.

Sotto questa attività, iniziarono i lavori di costruzione di Coronado City, che nel 1992 prese il nome dalla baia. Un anno dopo, multinazionali come Arasaka, EBM e Petrochem cominciarono ad investire nella città, attratte dalla visione di Night di una città priva di povertà, crimine e leggi che possano fermare il lavoro eticamente scorretto delle Megacorp.

Mossa da ingranaggi capitalistici oliati dal sangue dei lavoratori, Coronado City divenne realtà. Prima che Night potesse vedere il suo esperimento realizzato, però, fu assassinato nel 1998 dai sindacati criminali originatisi dalla sua visione corporativa. Coronado City fu nominata Night City in suo onore, e rapidamente discese nel caos.

La caduta...

A notte fonda, le bande e le megacorp si scontravano per il controllo della città. Qualsiasi idea di utopia libera dal crimine era svanita come fumo di pistola, la città era inondata di avidità, violenza e disperazione. Nel 2005, le multinazionali hanno deciso di sottrarsi dalla guerra e si sono ritirate nei distretti corporativi, lasciando le bande in lotta per il controllo delle aree più degradate di Night City.

Questo è stato un periodo difficile e frenetico, le organizzazioni criminali lottavano per appropriarsi di ciò che era rimasto della città. Inevitabilmente, nel 2009 è scoppiata una guerra su vasta scala. Tra il 2009-2011 ebbe luogo un'escalation di omicidi senza precedenti nella storia di Night City, fino a quando la società Arasuka non è intervenuta con interventi paramilitari per porre fine alla guerra.

Temendo che una guerra tra mafie potesse ridurre i loro profitti, le megacorp hanno mantenuto una presa salda sulla città dopo la guerra. Nel 2020, Night City gode di un'apparente pace, ma la guerra è dietro l'angolo. Nel 2077, anno in cui è ambientata la storia, la città è stata votata "la città con la peggiore qualità di vita d'America".

Le gang

Ci sono tonnellate di gang in Night City, ma queste sono le più pericolose:

Animals

Gli Animals sono una banda di combattenti di strada dipendenti dallo steroide "Juice". Stanno accumulando sempre più scorte, e rivestono un ruolo primario nel racket della droga e dei combattimenti sotterranei di Night City. Li incontrerete spesso durante la vostra avventura.

Lizzies

I Lizzies sono superfan del cantante e influencer di Night City, Lizzy Wizzy. Sono una gang minore senza un vero territorio, ma non per questo meno pericolosi.

Maelstrom

I Maelstrom sono una banda ben attrezzata da combattimento, formata dai resti dei Metal Warriors, che si sciolsero durante i periodi più caotici di Night City. In passato, gestivano Old Downtown, la zona intorno ai moli, ma nel 2077, si sono trasferiti presso il macello di suini All Food del distretto di Watson, dove abbiamo visto questi bruti in alcuni dei filmati di gioco.

Scavengers

Abbiamo visto questa gang nei filmati di gioco, per cui potrebbero avere un ruolo rilevante nella trama. Non combattono per il controllo della città, sono piccoli gruppi di criminali che rapiscono le persone e raccolgono il loro cyberwear.

Tyger's Claw

Una banda di esperti d'arti marziali stanziata a Japantown, sembrano aver abbandonato la loro posizione informatica del 2020 per abbracciare la tecnologia del 2077. Pare che siano sostenuti dalla megacorp Arasuka.

Valentinos

Come suggerisce il nome, più che criminali si tratta di donnaioli. Niente violenza, niente erba, niente combattimenti, solo un mucchio di fratelli intenzionati a dormire con ogni donna in città.

Voodoo Boys

I Voodoo Boys erano la banda peggiore di Night City. Guadagnavano dalle vendite della droga, e nel tempo libero si divertono con stupri, torture e omicidi. A volte segnano le porte delle potenziali vittime col sangue di pollo, a volte le ammazzano e basta. Nel 2077, tuttavia, sembrano essersi trasformati in guardiani della loro comunità, proteggendo la comunità haitiana del distretto di Pacifica.

Yakuza

Violenti e spietati, gli Yakuza sono ovunque in città, coinvolti nella vendita di droghe, armi e riciclaggio di denaro.

Megacorporation

Sebbene le megacorp sembrino meno pericolose delle bande, rappresentano un male persino peggiore per Night City.

MediaCorps

Network News 54, Diverse Media Systems e World News Service sono i tre servizi di notizie 24 ore su 24 di Night City; si pensa che tutti e tre siano stati corrotti da vari funzionari governativi.

Agricorps

Inizialmente l'agricoltura era un piccolo affare di famiglia, fino a quando i conglomerati vennero cacciati. In questi giorni, il biocarburante CHOOH2 è prodotto principalmente da Petrochem, mentre la società russa SovOil ne produce una variante inferiore, ma più economica.

ManuCorps

Sono i veri manager di Night City e rimangono impassibili di fronte ai tumulti della città. Arasaka, Militech e Mitsubishi-Sugo alimentano il complesso militare-industriale, mentre EBM e IEC competono per il controllo della produzione industriale.

CyberCorps

Una volta che le parti sono state fabbricate, il resto del cyber cash viene diviso tra Zetatech (che si occupa di software) e Microtech (che crea i mainframe e i server). Queste megacorp dirigono la rete informatica di Night City.

BioCorps

Mentre CyberCorps si occupa della tecnologia esterna, i potenziamenti cibernetici sono suddivisi tra Dakai Soundsystems, Cyphire Cyberware, Dynalar Technologies e Asahi Rem Tech. Dakai e Cyphire collaborano agli aggiornamenti audio, Dynalar realizza impianti attenti alle celebrità mentre Asahi si occupa delle necessità quotidiane. C'è anche Biotechnica, che produce alimenti OGM come il grano V, di sua invenzione. Megasuavis infine è cruciale per la produzione di CHOOH2.

ArmaCorps

Arasaka e Militech sono abbastanza grandi per fabbricare armi e addestrare mercenari, mentre Lazarus è specializzato in appalti paramilitari.

Night City è un luogo che non vediamo l'ora di esplorare, soprattutto con Keanu Reeves al nostro fianco. Fate attenzione a non vagare per i vicoli bui...