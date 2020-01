Un Apple Watch Product Red potrebbe arrivare presto

Apple potrebbe essere sul punto di lanciare un'edizione Product Red del suo Apple Watch , da abbinare ai Product Red iPhone e iPod che ha venduto in precedenza.

Le edizioni di beneficenza di questi dispositivi raccolgono fondi per l'associazione benefica Product Red che si occupa di AIDS in Africa, ma finora non c'è mai stato un Product Red Apple Watch - solo cinturini Product Red Apple Watch.

Le specifiche di questo dispositivo potenzialmente in arrivo sono state individuate in un database Apple da WatchGeneration , con un nuovo codice di riferimento diverso dai modelli esistenti, prima che venissero rapidamente rimossi.

Preparatevi a ricevere più servizi streaming

Ecco i migliori fitness tracker del momento

del momento Apple sta lavorando ad un nuovo iPad Pro

Prendete questa notizia con le pinze, ma non sarebbe una grande sorpresa se un prodotto Red Apple Watch fosse in arrivo, considerando le precedenti collaborazioni di Apple con l'ente di beneficenza.

Chi tiene d’occhio i produttori di smartwatch?

Apple Watch 5 è stato lanciato solo a settembre, quindi è un po' presto per un rinnovamento completo, ma Apple potrebbe rilasciare un nuovo modello Product Red nei primi mesi del 2020 solo per mantenere alto l'interesse fino a settembre 2020.

Sembra che tutti i modelli Apple Watch Product Red saranno inseriti nella fascia bassa di prezzo, utilizzando un rivestimento in alluminio e riportando lo stesso colore del iPod Touch Product REd

Il più economico Apple Watch Series 5 può essere vostro per 449€ circa, quindi aspettatevi che qualsiasi edizione Product Red si avvicini a questo prezzo. Naturalmente per ora si tratta solo di speculazioni fino a quando Apple non comunicherà qualcosa di ufficiale.

Siamo ancora molto lontani dall' Apple Watch Series 6 , ma da quanto abbiamo sentito finora, potrebbe essere dotato di una nuova tecnologia di visualizzazione a microLED, di una maggiore durata della batteria, di una migliore resistenza all'acqua e di una connettività più affidabile. Chissà, potrebbe anche arrivare in rosso.

Via Pocket-lint