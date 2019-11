Xiaomi Mi Watch con LTE e Wear OS è ufficiale

Come previsto, Xiaomi ha annunciato il suo primo smartwatch e si chiama Mi Watch. Contrassegna l'ingresso di Xiaomi nella categoria smartwatch dopo il suo successo dei dispositivi fitness tracker come Xiaomi Mi Band 4 .

Il Mi Watch è stato finora confermato solo per la Cina, ma spesso Xiaomi introduce i prodotti nel suo mercato nazionale prima di portarli in altre località in tutto il mondo.

Il dispositivo eseguirà il software Wear OS di Google, ma l'approccio di Xiaomi è leggermente diverso dai suoi concorrenti. Non sta solo creando la piattaforma hardware, ma sta anche progettando una interfaccia diversa del sistema operativo Wear per cambiare notevolmente il design.

Si chiama MIUI For Watch ed è un approccio visivo molto diverso da Wear OS. Oltre 40 importanti app cinesi sono state progettate appositamente per Mi Watch, come TikTok, Nio e QQ Messenger. Anche l'assistente XiaoAI di Xiaomi è integrato nell'esperienza, ma non lo vedremo in Europa.

Sul fronte hardware, il Mi Watch segue un design che ricorda molto l' Apple Watch con un corpo quadrato con bordi arrotondati insieme a una corona e un pulsante sul lato destro.

Ha un display AMOLED da 1,78 pollici con un vetro curvo temperato sulla parte superiore.

C'è un microfono su entrambi i lati e un altoparlante a sinistra con pin di ricarica e un cardiofrequenzimetro posto sul retro dell'orologio. La cassa è realizzata in lega di alluminio con finitura opaca e viene fornita con una serie di cinturini sostituibili.

Il Mi Watch è alimentato dal chipset Snapdragon Wear 3100 4G e utilizza quattro core Cortex A7 con clock a 1,2 GHz. È associato a una batteria da 570 mAh, che secondo Xiaomi assicura 36 ore di autonomia con una singola carica.

Il Mi Watch ha anche connettività 4G, tramite una eSIM, che permette di avere funzioni tipiche “da telefono” anche senza uno smartphone costantemente connesso. .

Include inoltre WiFi, GPS, NFC (per pagamenti in Cina), Bluetooth e monitoraggio della frequenza cardiaca sono tutte incluse.

Altre funzioni specifiche per il fitness includono sensori di ossigeno nel sangue, monitoraggio del sonno, monitoraggio dell'energia corporea e il dispositivo è anche resistente all'acqua per il nuoto.

Quanto costerà?

In perfetto stile Xiaomi, il Mi Watch ha un prezzo molto competitivo di soli 170 euro e sarà in vendita in Cina l'11 novembre.Al momento non sappiamo quando lo vedremo in altri paesi.

C'è anche una variante premium dello smartwatch che presenta vetro zaffiro, cassa in acciaio inossidabile e cinturino in metallo. L'edizione esclusiva ha un prezzo di 260 euro e sarà in vendita a dicembre.