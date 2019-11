Garmin Swim 2: lo smartwatch per chi nuota che controlla il battito sott'acqua

Garmin ha presentato il Garmin Swim 2, un nuovo smartwatch destinato a chi nuota che permette di tenere sotto controllo i battiti in acqua.

In più Garmin Swim 2 terrà sotto controllo i passi, la distanza, il tipo di passo e le bracciate mentre si nuota.

Garmin Swim 2 integra poi il GPS che funziona anche in acqua e permette di ricevere avvisi durante gli esercizi e personalizzare gli allenamenti.

(Image credit: Garmin)

Garmin Swim 2 va benissimo anche sulla terra ferma e come un buon smartwatch può ricevere notifiche dallo smartphone.

L'autonomia in modalità smartwatch arriva a 7 giorni, se però si usa il GPS e il rilevatore del battito può scendere fino a 13 ore.

Garmin Swim 2 è stato appena presentato e non sono ancora disponibili i prezzi per l'Italia. Negli USA costerà comunque $249.99 per cui il confronto è possibile con il Forerunner 245 della stessa Garmin e con il Galaxy Watch Active 2 di Samsung, che non sono comunque specifici per il nuoto.

Il precedente Garmin Swim ha ormai cinque anni di vita e risulta perciò decisamente superato.

Non appena lo avremo a disposizione lo proveremo e vi faremo sapere cosa ne pensiamo.