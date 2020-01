iPad Pro 2020, dettagli sulla fotocamera posteriore svelati in un render

Il lancio ufficiale del nuovo iPad Pro dovrebbe avvenire nel corso del prossimo anno, ma già alcuni render recentemente trapelati ci danno un’idea su quali potrebbero essere le novità introdotte da Apple.

Le immagini fornite (come spesso accade) dai siti @OnLeaks e iGeeksBlog, ritenuti molto affidabili nel campo dei leak, non mostrano una versione ufficiale di iPad Pro 2020, bensì una ricostruzione del dispositivo in base alle indiscrezioni che sono venute fuori finora.

Non passa di certo inosservata la nuova fotocamera tripla che potrebbe essere adottata da Apple per questo tablet, mentre le specifiche e il design non si discostano molto da iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.

Non sarebbe certamente la prima volta, e neanche l’ultima, che Apple decide di prendere spunto da iPhone per migliorare la propria gamma di iPad , a conferma del fatto che potremmo realmente vedere una tripla fotocamera a bordo dei nuovi iPad in uscita nel 2020.

Immagine 1 di 3 (Image credit: @OnLeaks / iGeeksBlog) Immagine 2 di 3 (Image credit: @OnLeaks / iGeeksBlog) Immagine 3 di 3 (Image credit: @OnLeaks / iGeeksBlog)

Le voci riguardanti un aggiornamento del comparto fotografico del prossimo iPad sono in voga ormai da un po’ di tempo , d’altronde è proprio nell’area della fotocamera che Apple ha margini di upgrade maggiori, dato che le restanti componenti sono già al top nelle rispettive fasce di appartenenza.

Si prevedono comunque dei miglioramenti all’hardware interno e delle modifiche allo schermo, anche se l’aspetto generale del nuovo iPad Pro dovrebbe essere del tutto in linea con quello dei modelli del 2018.

Lo scorso anno Apple ha apportato aggiornamenti alla versione base di iPad, iPad Mini e iPad Air, quindi iPad Pro rappresenta la pecora nera della compagnia, con l’azienda di Cupertino che ha tutta l’intenzione di rimediare nel corso del 2020.