iPad Pro 12.9 2020 potrebbe ricevere schermo e SoC di nuova generazione

Questa non è certo una novità visto che lo stesso Kuo aveva riportato informazioni su un iPad Pro con uno schermo mini-LED. Questa tecnologia permette di realizzare schermi più sottili e leggeri e meno a rischio di effetti di burn-in rispetto a quelli OLED. Nel suo ultimo report Kuo ci informa che un display mini-LED porterebbe a “significativi miglioramenti nella produttività e nell’esperienza di intrattenimento multimediale”, anche se non spiega in che modo.

La gamma di iPad Pro di Apple potrebbe ricevere interessanti upgrade nel corso del 2020, come suggerisce l’ultimo rapporto Apple che ci informa della possibilità di vedere il nuovo iPad Pro dotato di uno schermo mini-LED e di un chipset A14X.

Questa informazione ci arriva da Ming-Chi Kuo, un analista Apple molto conosciuto per i suoi scoop, in una nota vista da MacRumors. Oltre a questo l’analista ci informa che lo schermo sarà da 12.9 pollici e che il tablet verrà messo in commercio nel terzo quarto del 2020.

L’informazione principale è però legata alle date di uscita, prima indicate vagamente da Kuo tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. La notizia dell’introduzione del chipset A14X è nuova, ma non ci sorprende perché già ci aspettavamo che Apple avrebbe equipaggiato il tablet con il più potente tra i suoi processori; oltre a questo la nota non ci fornisce altre informazioni sulle caratteristiche del processore A14X.

Due iPad Pro molto diversi

Da ricordare, invece, che nella sua precedente notizia Kuo aveva indicato la data di uscita di un nuovo iPad Pro nella prima metà del 2020.

Pensando che ancora ne sia convinto, potremmo quindi avere due lanci di altrettante nuove versioni di iPad Pro l’anno prossimo: il primo più ragionevolmente un upgrade dell’attuale, magari equipaggiato con un un display da 11 pollici come il successore di iPad Pro 11 (2018), il secondo con la nuova tecnologia mini-LED, uno schermo da 12.9 pollici e un prezzo molto più alto.

Qualche volta Apple presenta i suoi iPad Pro di differenti dimensioni in un unico evento; tuttavia abbiamo avuto notizia che la casa della mela morsicata potrebbe cambiare rotta e iniziare a fare due presentazioni di iPhone ogni anno. Questo ci porta a pensare che la stessa cosa potrebbe accadere anche con iPad Pro. Una speculazione, per ora, perchè anche se questo accadesse non è certo che diventerebbe una regola. In ogni caso possiamo affermare che non manca molto alla presentazione del nuovo iPad Pro, ma per questo nuovo iPad potremmo dover aspettare ancora un anno.