TV OLED Samsung economici presto in arrivo (grazie a un accordo con LG)

Samsung sembra destinata a proporre finalmente una serie più economica di TV OLED, dopo un accordo storico che vedrà LG Display fornire milioni di pannelli OLED a Samsung. LG Display è l'unico produttore di schermi OLED più "economici", come quelli utilizzati per il modello LG C3 OLED, e questo accordo apre nuove possibilità per Samsung.

Come riferito da Reuters (Si apre in una nuova scheda), LG Display prevede di fornire a Samsung 2 milioni di pannelli nel 2024, raddoppiando il numero negli anni successivi. Anche se l'accordo non è ancora pubblico, diverse fonti sembrano aver confermato la notizia - e non possiamo dire di essere sorpresi.

Samsung è relativamente nuova nel mondo dei migliori televisori OLED: è entrata nel mercato con i suoi schermi QD-OLED di fascia alta, che combinano un pannello OLED con la tecnologia quantum dot (QLED). I risultati sono stati stellari, come dimostrano televisori del calibro di Samsung S95C, che coniuga il perfetto contrasto dei display OLED con la luminosità e la gamma cromatica dei QLED.

Per questo motivo, i televisori Samsung QD-OLED sono molto costosi, ma questo nuovo accordo dovrebbe permettere a Samsung di iniziare a offrire una serie di TV economici con tecnologia OLED, espandendo i suoi modelli oltre ai pochi prodotti di fascia alta che propone ora.

È possibile che Samsung acquisti i pannelli OLED Micro Lens Array di LG, come quelli visti di LG G3 OLED, ma sembra improbabile in quanto costano circa quanto i suoi pannelli QD-OLED. L'unico valore reale è rappresentato dalle opzioni OLED più economiche, che attualmente Samsung non ha modo di offrire.

Se l'accordo è stato siglato, ciò significa quasi certamente che vedremo televisori con questi pannelli OLED l'anno prossimo, magari in occasione del CES 2024.

Un passo indietro?

Samsung si è sempre schierata contro gli OLED, dichiarando la propria tecnologia QLED superiore. In effetti anche i suoi modelli QD-OLED utilizzano un particolare tipo di tecnologia OLED, con una base di luce blu mescolata a punti quantici, in modo da continuare a rivendicare una differenza rispetto agli schermi OLED standard.

Ma parte del successo commerciale di Samsung nel corso degli anni è dovuto alla capacità di soddisfare qualsiasi fascia di prezzo, e l'OLED ha dimostrato di essere un prodotto vincente nello scenario attuale del mercato dei migliori televisori. Questa tecnologia è presente in tutte le nostre classifiche dei migliori TV e si è guadagnata la reputazione (che siate d'accordo o meno) di essere la tecnologia TV nella fascia premium.

Mentre gli schermi QD-OLED di Samsung si distinguono chiaramente dai normali TV OLED, è un po' difficile capire come i modelli più economici possano differenziarsi o perché gli acquirenti dovrebbero optare per Samsung piuttosto che per uno dei tanti eccellenti TV LG con tecnologia OLED. Soprattutto se Samsung non adotta ancora il formato Dolby Vision HDR.

Non ci resta che aspettare e vedere quale sia la strategia di Samsung in questo senso, se opterà per un prezzo aggressivo o semplicemente punterà alla fiducia dei potenziali acquirenti nel marchio Samsung per spingere i suoi display OLED. E cosa significherà questo per i modelli Mini-LED di Samsung? Non ci resta che aspettare per vedere l'evolversi della situazione.