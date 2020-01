Sony entra nel settore automobili? Ecco un concept futuristico

Sony ci ha fornito una panoramica di tutto ciò che arriverà nel 2020 durante il suo evento principale al CES , compresa la presentazione del nuovo logo della PS5 . Tuttavia, un evento inaspettato ci ha colto di sorpresa, alimentando molte chiacchiere.

Nel bel mezzo della sua presentazione, il CEO di Sony Kenichiro Yoshida ha fatto salire sul palco una concept berlina elettrica per presentare al pubblico mondiale la Vision-S. È il primo prototipo di berlina che presenta le tecnologie automobilistiche sviluppate da Sony. La berlina stessa è stata costruita in collaborazione con grandi nomi come Bosch, Blackberry, Nvidia e Qualcomm.

Secondo Yoshida, la Vision-S è dotata di 33 sensori sia all'interno che all'esterno del veicolo. Questi sensori sono stati progettati non solo per individuare i pericoli sulla strada, ma anche per monitorare l'affaticamento del guidatore con il sistema di avviso di deviazione dalla corsia (LDWS). In questo scenario è possibile che l'auto diventi totalmente autonoma, grazie ai sensori che favoriscono la guida automatica.

La Vision-S è dotata anche del Reality Audio a 360 gradi di Sony che permetterà al suono di irradiarsi in tutte le direzioni in tutto l'abitacolo dell'auto per un'esperienza coinvolgente.

Il cruscotto, oltre a fornire tutte le informazioni di guida di cui si potrebbe aver bisogno, è essenzialmente un ampio display con un secondo pannello disponibile nella console centrale. Se questo non bastasse, ci sono due touchscreen dietro i sedili anteriori, in modo che i passeggeri posteriori possano interagire al massimo con il sistema di infotainment che l'auto mette a disposizione.

(Image credit: Sony)

L'auto è, ovviamente, elettrica ed è alimentata da una "piattaforma EV di nuova concezione" che, secondo Sony, può essere utilizzata anche per far funzionare altri tipi di veicoli, compresi i SUV. Tuttavia, non sono state ancora rivelate altre informazioni sull'autonomia e la potenza della berlina.

In termini di design, la berlina sembra un'auto di classe e lussuosa, anche se non abbiamo potuto fare a meno di notare l’atmosfera in stile RoboCop - è l’immagine che abbiamo di RoboCop se avesse l’aspetto di un'auto elettrica.

L'auto è solo un concept, però, e sembra molto improbabile che entri in produzione. Piuttosto, come ha spiegato Yoshida, Sony ha illustrato un possibile scenario sul futuro della tecnologia automobilistica.