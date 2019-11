SsangYong Korando è l'auto per gli amanti dell'hi-tech

Ci sono auto in grado di regalare sorprese ai consumatori, quegli stessi che non avrebbero scommesso un solo euro su un'esperienza di guida appagante. Ci sono marchi, come SsangYong, sconosciuti ai più, e per questo ancora più capaci di sorprendere già al primo sguardo. La nuova Korando di SsangYong, un suv dal look moderno e innovativo in termini tecnologici, arriva in Italia con un allestimento speciale e in sette colori, per rispondere alle esigenze di feeling e design di ogni consumatore.

Attraverso il nuovo modello, SsangYong punta ad affermarsi saldamente nel mercato del settore cosiddetto C-Suv, ossia dei suv compatti, promettendo di offrire un'alternativa che mira a superare la concorrenza in termini di valore e stile. Il Korando 2019 è un veicolo funzionale, dove le forme contemporanee incontrano la praticità. L'auto, che sfoggia un look ridisegnato, è stata progettata per massimizzare il suo carattere robusto con una nuova griglia distintiva e un rinnovato trattamento dei fari anteriori.

Per questo, è un po' più lungo, più largo e più basso rispetto ai modelli precedenti ma nulla che risalti troppo all'occhio. Quello che cambia, notevolmente, è l'atmosfera high-tech e premium degli interni, migliore di molti dei suoi concorrenti più vicini, e che fa appello a coloro che richiedono un'auto in grado di gestire le varie necessità di spostamenti: città o gita fuori porta. Il suv è inoltre dotato di un ampio spazio per il bagagliaio, garantendo un ambiente ottimo per le esigenze quotidiane.

I sistemi avanzati di assistenza alla guida e di sicurezza presenti su Korando includono un sistema di frenata di emergenza (AEBS) integrato con telecamera e radar, assistenza di mantenimento della corsia, avviso di riduzione di distanza del veicolo che si ha davanti, controllo automatico della velocità adattivo e abbaglianti di assistenza. Beneficia poi del rilevamento del punto cieco e di allarme sui veicoli di fianco, con attivazione automatica del freno.

Gli amanti del connubio auto e tecnologia hanno a disposizione anche la massima connettività di ultima generazione presente sul mercato, come Apple CarPlay e Android Auto, con in più un quadro strumenti digitale HD totalmente personalizzabile e da ben 10,25 pollici. Dettagli che però altrove si pagano come "extra".

C'è da ricordare che SsangYong progetta e produce suv e veicoli 4x4 da oltre 60 anni, e questa quarta generazione di Korando prende spunto in modo significativo da questa profonda esperienza, con una forte integrazione tra design e innovazione che è sempre più raro individuare a prezzi per la massa. Quali? Si parte da circa 24 mila euro, al lordo di eventuali sconti e rottamazioni.