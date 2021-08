Samsung Galaxy S22 Ultra, le fotocamere potrebbero deludere

Samsung Galaxy S21 Ultra è uno dei migliori smartphone del 2021 ed è un'interessante opzione per gli appassionati di fotografia. Ne consegue che le aspettative su Samsung Galaxy S22 Ultra siano notevoli, ma pare che l’azienda non pianifichi particolari cambiamenti.

Secondo GalaxyClub , Samsung Galaxy S22 Ultra avrebbe un comparto fotografico simile a quello del predecessore. La fonte sostiene che S22 Ultra sarebbe dotato di un teleobiettivo principale da 10 MP (zoom ottico 10x) e di uno secondario da 10 MP (zoom ottico 3x), come S21 Ultra.

GalaxyClub parla solo dei presunti teleobiettivi, ma alcune fonti suggeriscono che il futuro top di gamma dell’azienda sarà equipaggiato con lo stesso sensore principale da 108 MP e con il grandangolare da 12 MP già visti su S21. Detto questo, c’è anche chi ipotizza la presenza di un sensore principale da 200 MP e di nuovi teleobiettivi da 12 MP.

Pare che Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22 Plus, al contrario, passeranno a un nuovo sensore principale da 50 MP (rispetto a quello da 12 MP di Galaxy S21 e Galaxy S21 Plus ); non sono previsti cambiamenti per i sensori grandangolari e quelli frontali e sembra che l’azienda confermerà quelli della serie S21.

Si tratta di indiscrezioni, ma tutti gli informatori sembrano concordare su questi dati. Gli unici “dubbi” sembrano riguardare i teleobiettivi che potrebbero essere da 10 o 12 MP.

Samsung Galaxy S22 Ultra sarà uno dei migliori cameraphone del 2022, ma potrebbe offrire prestazioni fin troppo simili a quelle di Galaxy S21 Ultra. (Image credit: Aakash Jhaveri)

Analisi: la funzione più interessante di Samsung Galaxy S22 Ultra potrebbe non esser supportata

Samsung Galaxy S22 Ultra potrebbe supportare lo zoom ottico continuo, una funzione che permette di selezionare qualsiasi livello di ingrandimento desiderato: invece che scegliere tra 1x, 3x e 10x, sarà possibile scegliere qualunque valore compreso tra quello minimo e massimo (2x, 5x, 7x, ecc.).

Ciò renderebbe i teleobiettivi più versatili e offrirebbe agli utenti molte più possibilità di scatto. Dato che numerose voci suggeriscono che Samsung Galaxy S22 Ultra avrà due teleobiettivi (probabilmente con zoom ottici fissi a 3x e 10x), dubitiamo della presenza dello Zoom ottico continuo; dopotutto, se supportasse tale funzione, S22 non avrebbe bisogno di due teleobiettivi diversi.

D’altro canto, ciascun teleobiettivo potrebbe coprire un intervallo di ingrandimento specifico, ma è un'ipotesi remota. Nessuna fonte ha affermato che questa funzione non sarà supportata, ma non ci sono nemmeno indizi in tal senso. Morale della favola: il comparto fotografico di Galaxy S22 Ultra potrebbe deludere gli appassionati di fotografia che speravano in un nuovo cameraphone Samsung all'avanguardia.