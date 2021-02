Samsung Galaxy S21 vs Samsung Galaxy S20 FE

Coloro interessati a uno smartphone Samsung potrebbero essere indecisi tra il nuovo Samsung Galaxy S21 o quello del Samsung Galaxy S20 FE , poiché i due sono molto più simili di quanto ci si aspetterebbe.

Probabilmente penserete che il Samsung Galaxy S21 sia migliore visto che è uscito dopo, eppure il Samsung Galaxy S20 FE vince a mani basse per rapporto qualità-prezzo. Quest’ultimo ha un display più ampio dell'S21, ma un processore meno performante.

Non resta che confrontare i due dispositivi: è meglio optare per il nuovo e più veloce Galaxy S21 o acquistare una solida opzione come il Galaxy S20 FE? Scopriamolo.

Disponibilità e prezzo

Samsung Galaxy S20 FE è stato commercializzato il 2 ottobre 2020, mentre il Galaxy S21 è stato introdotto il 29 gennaio 2021.

Il primo è disponibile in due varianti: il modello 4G (Exynos 990) è disponibile sul Samsung store a 619 euro, mentre la variante 5G (Snapdragon 865) è in vendita a 729 euro.

Samsung Galaxy S21 è leggermente più costoso: il modello da 128 GB costa 879 euro, mentre quello da 256 GB ha un cartellino di 929 euro.

Samsung Galaxy S20 FE è dunque l'opzione più economica, ma la differenza di prezzo non è poi così ampia.

Design

Immagine 1 di 2 Samsung Galaxy S21 (Image credit: TechRadar) Immagine 2 di 2 Samsung Galaxy S20 FE (Image credit: Future)

Samsung Galaxy S20 FE misura 159,8 x 74,5 x 8,4 mm, mentre Galaxy S21 misura 151,7 x 71,2 x 7,9 mm; il primo è anche più pesante (circa 19 grammi in più).

In altre parole, se cercate un dispositivo più compatto, optate per l’ultimo arrivato. Nessuno dei due ha un display con bordi curvi, una caratteristica che quest’anno è stata riservata solo al Samsung Galaxy S21 Ultra . È un peccato, poiché rende i dispositivi meno premium; discorso simile per il pannello posteriore che è in Glasstic (plastica lucida), un materiale che il colosso coreano definisce superiore alla plastica tradizionale, ma che non è neanche lontanamente paragonabile al vetro.

Samsung Galaxy S21 si distingue per il blocco posteriore che l’azienda chiama “Contour Cut Camera”, che è più sottile rispetto a quello del Samsung Galaxy S20 FE.

Display

Immagine 1 di 2 Samsung Galaxy S21 (Image credit: TechRadar) Immagine 2 di 2 Samsung Galaxy S20 FE (Image credit: Future)

I display dei due dispositivi supportano una risoluzione massima di 2400 x 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento massima di 120 Hz; differiscono solo per dimensioni: il Samsung Galaxy S20 FE monta un un pannello da 6,5 ​​pollici, mentre Samsung Galaxy S21 uno da 6,2 pollici.

Entrambi i pannelli sono AMOLED, ma quello del Galaxy S21 è "dynamic". Cosa significa? Ha una frequenza di aggiornamento adattiva che passa da 48 a 120 Hz a seconda dell’attività svolta.

Nessuno dei due può competere con lo schermo QHD del Samsung Galaxy S21 Ultra, ma nel complesso si equivalgono.

Samsung Galaxy S21 è più comodo da tenere in mano, ma i contenuti multimediali si apprezzano di più sul display del Samsung Galaxy S20 FE.

Comparto fotografico

La fotocamera del Samsung Galaxy S21 (Image credit: TechRadar)

A prima vista, le fotocamere del Samsung Galaxy S21 e del Samsung Galaxy S20 FE sembrano molto simili. Entrambi hanno sensori principali e grandangolari da 12 MP.

La differenza sta nel teleobiettivo: Samsung Galaxy S21 presenta un sensore da 64 MP con uno zoom ottico 1.1x, mentre Galaxy S20 FE ha un sensore da 8 MP con uno zoom ottico 3x. Durante i test, abbiamo constatato che il teleobiettivo dell’S20 FE cattura immagini migliori, ma con colori leggermente più spenti.

Entrambi i dispositivi offrono numerose modalità di scatto come la Scatto Singolo, che registra un breve video (15 secondi al massimo) per poi offrire anteprime di scatti ottimizzati.

Altre modalità includono Panorama, Notturna, Live Focus, Live Focus Video e due modalità per lo slow-motion. In entrambi i casi, la modalità notturna funziona bene e porta a scatti decenti in condizioni di scarsa luminosità e senza la necessità di tenere lo smartphone fermo a lungo.

Samsung Galaxy S21 monta una fotocamera frontale da 10 MP, mentre Galaxy S20 FE una da 32 MP, tuttavia l’obiettivo di quest’ultimo è grandangolare per cui risulta più utile per i selfie di gruppo che per i primi piani (le foto vengono ritagliate).

Quando si tratta di registrazione video, il Samsung Galaxy S21 è il migliore: può registrare video in 8K a 24 fotogrammi con stabilizzazione elettronica. Entrambi i dispositivi possono registrare in 4K a 60 frame al secondo o in Full HD a 60 fps, ma Samsung Galaxy S21 può registrare video in Full HD anche a 240 fps.

Specifiche e prestazioni

Samsung Galaxy S20 Fan Edition (Image credit: Future)

Samsung Galaxy S21 monta il nuovo processore Exynos 2100, mentre S20 FE, a seconda della variante, può essere dotato dell’Exynos 990 o dello Snapdragon 865; sebbene quest'ultimo sia un ottimo chip, non può competere con le prestazioni del nuovo arrivato. Se volete il dispositivo più performante, il Samsung Galaxy S21 è la scelta migliore, inoltre presenta anche 2 GB di RAM in più (8 GB in totale).

Sia il Samsung Galaxy S21 che il Samsung Galaxy S20 FE offrono 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione, ma solo S20 FE ha uno slot microSD. La serie S21 ha abbandonato questa opzione, quindi se desiderate archiviare molti file, dovreste optare per la versione da 256 GB.

Entrambi i dispositivi supportano la rete 5G (eccezion fatta per la versione 4G del Samsung Galaxy S20 FE, che non consigliamo), quindi sono entrambi future proof.

Autonomia

Sia Samsung Galaxy S20 FE che S21 non brillano per autonomia; potreste dover accettare dei compromessi se usate molto lo smartphone.

Dal punto di vista delle specifiche, il Samsung Galaxy S20 FE ha una batteria da 4.500 mAh, mentre il Samsung Galaxy S21 una da 4.000 mAh. Entrambi vi accompagneranno a fine giornata, ma funzionalità come il 5G e il refresh rate da 120 Hz consumano molta energia, per cui valutate bene quali impostazioni attivare.

Entrambi supportano la ricarica wireless inversa, una funzionalità utile per ricaricare gli auricolari o lo smartwatch.

Gli smartphone sono compatibili con la ricarica wireless Qi e supportano la ricarica (cablata) rapida da 25 W, tuttavia Samsung Galaxy S21 non include un caricabatterie nella confezione.

Conclusioni

Immagine 1 di 2 Samsung Galaxy S20 Fan Edition (Image credit: Future) Immagine 2 di 2 Samsung Galaxy S21 (Image credit: TechRadar)

Meglio Samsung Galaxy S21 o Samsung S20 FE? Dipende dalle vostre esigenze.

A livello di prestazioni, Samsung Galaxy S21 è senza dubbio il migliore: è più veloce sia in gaming che in multitasking. Purtroppo, non ha uno slot microSD ed è dotato di uno schermo più piccolo rispetto a quello del Samsung Galaxy S20 FE.

Quest'ultimo ha dimensioni generose, per cui se avete mani piccole, troverete l'S21 più comodo da tenere in mano, ma se guardate spesso video su smartphone, S20 FE è l'opzione migliore.

Il Samsung Galaxy S20 FE ha anche un comparto fotografico migliore. In conclusione, se volete lo smartphone più performante, optate per il Samsung Galaxy S21, se vi piace scattare foto e guardare video, scegliete il Samsung Galaxy S20 FE.