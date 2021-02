Samsung Galaxy S21 Ultra vs iPhone 12 Pro Max: qual è il top di gamma che fa per voi?

Samsung Galaxy S21 Ultra è il fiore all’occhiello della nuova serie Samsung Galaxy S21 ed è in diretta concorrenza con iPhone 12 Pro Max, lo smartphone che si trova al vertice della linea Apple.

Si tratta di due smartphone top di gamma, in grado di offrire tutto ciò di cui l’utente moderno ha bisogno, dalle prestazioni elevate all’immensa vastità di funzioni disponibili. I punti in comune non sono pochi, sebbene ci siano alcune specifiche dei due modelli che rispecchiano chiaramente le diverse filosofie dei rispettivi produttori.

Se non sapete quale smartphone acquistare tra Samsung Galaxy S21 Ultra e iPhone 12 Pro Max, non dovete far altro che continuare la lettura di questo articolo in cui faremo un confronto completo tra i due modelli.

Design

La parte posteriore di Samsung Galaxy S21 Ultra è realizzata in vetro, con il grande alloggiamento della fotocamera che è posizionato in alto a sinistra. Frontalmente, lo schermo è caratterizzato da un rapporto schermo-scocca pari all’89,8%. La fotocamera è inserita in un foro in alto al centro, mentre i bordi del display sono curvi.

iPhone 12 Pro Max presenta curve molto meno sinuose rispetto al diretto concorrente, su entrambi i lati. Anche in questo caso, il retro è realizzato in vetro. Come da tradizione, nella parte anteriore spicca la presenza della vistosa tacca nera che ospita la fotocamera. Di contro, l’alloggiamento del comparto fotografico posteriore è più piccolo rispetto a quello di Galaxy S21 Ultra. Inoltre ha una forma quadrata, mentre quello dello smartphone Samsung è rettangolare.

iPhone 12 Pro Max e S21 Ultra hanno dimensioni abbastanza simili: 160,8 x 78,1 x 7,4 mm per il primo e 165,1 x 75,6 x 8,9 mm per il secondo. Dunque, lo smartphone di casa Samsung è leggermente più alto e ha uno spessore maggiore, oltre a essere più stretto. Il peso è identico per entrambi gli smartphone ed è pari a 228 g.

iPhone 12 Pro Max (Image credit: TechRadar)

Entrambi gli smartphone hanno un grado di protezione IP68, che ne certifica la resistenza all’ingresso di polvere e acqua. iPhone 12 Pro Max è impermeabile fino a una profondità di 6 metri per un periodo di tempo di 30 minuti, mentre Samsung Galaxy S21 Ultra è stato testato fino alla profondità di 1,5 metri per il medesimo lasso di tempo.

Samsung Galaxy S21 Ultra è disponibile nelle colorazioni Phantom Black e Phantom Silver (tramite Samsung Shop online è possibile acquistare anche le varianti esclusive Phantom Titanium, Phantom Navy e Phantom Brown), mentre iPhone 12 Pro Max è in vendita nei colori Grafite, Oro, Argento e Blu Pacifico.

Schermo

Lo schermo di Samsung Galaxy S21 Ultra è da 6,8 pollici. Si tratta di un pannello OLED curvo con una risoluzione di 1440 x 3200 pixel e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. A differenza dei precedenti top di gamma Samsung, è possibile abilitare contemporaneamente la massima risoluzione e la massima frequenza di aggiornamento.

Anche iPhone 12 Pro Max ha uno schermo non propriamente compatto. Infatti, si tratta del display più grande mai montato da Apple a bordo di un proprio smartphone. Nonostante ciò, è leggermente più piccolo rispetto a quello di Galaxy S21 Ultra, essendo di “soli” 6,7 ​​pollici.

Samsung Galaxy S21 Ultra ha uno schermo leggermente più grande di iPhone 12 Pro Max (Image credit: Future)

Lo schermo OLED di iPhone 12 Pro Max è piatto e ha una risoluzione massima di 1284 x 2778 pixel. Samsung Galaxy S21 Ultra è caratterizzato da una densità di pixel di 515 ppi, contro i 458 ppi di iPhone 12 Pro Max.

A discapito della frequenza di aggiornamento di 60 Hz, iPhone 12 Pro Max ci ha lasciato a bocca aperta per via di uno schermo decisamente sopra la media, caratterizzato da un ottimo livello di luminosità e da un’eccellente gestione dei colori.

D’altra parte, Samsung Galaxy S21 Ultra è stato considerato in sede di recensione lo smartphone Samsung con il miglior schermo di sempre. Nonostante le dimensioni leggermente maggiori, abbiamo notato che è più facile da tenere in mano rispetto a iPhone 12 Pro Max, grazie ai bordi curvi e al design lievemente più stretto.

Fotocamera

Samsung Galaxy S21 Ultra ha una quadrupla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 108 MP f/1.8, uno grandangolare da 12 MP f/2.2, un teleobiettivo da 10 MP f/2.4 (con zoom ottico 3x) e un secondo teleobiettivo da 10 MP con apertura f/4,9 che supporta lo zoom ottico 10x.

Anche iPhone 12 Pro Max ha una quadrupla fotocamera posteriore, sebbene con specifiche differenti. Sono presenti un sensore principale da 12 MP f/1.6, uno grandangolare da 12 MP f/2.4, un teleobiettivo da 12 MP f/2.2 (con zoom ottico 2,5x) e uno scanner LiDAR, per un migliore rilevamento di profondità e distanze.

Entrambi gli smartphone hanno quattro fotocamere posteriori (Image credit: Future)

Sul lato anteriore, Samsung Galaxy S21 Ultra ha una fotocamera da 40 MP f/2.2, mentre iPhone 12 Pro Max è dotato di un sensore da 12 MP f/2.2.

La fotocamera di iPhone 12 Pro Max garantisce un elevato livello di qualità e funziona bene anche di notte, nonostante i dati della scheda tecnica possano sembrare poco impressionanti.

Il comparto fotografico di Samsung Galaxy S21 Ultra non è da meno: a nostro avviso, si tratta dello smartphone con il miglior zoom in circolazione. Nel complesso, riteniamo che iPhone 12 Pro Max sia leggermente migliore negli scatti senza zoom, in particolare in spazi chiusi o di notte.

Autonomia

Samsung Galaxy S21 Ultra ha una batteria da 5.000 mAh, che quasi tende a mettere in cattiva luce quella da 3.687 mAh di iPhone 12 Pro Max.

Lasciando le impostazioni predefinite, lo smartphone Samsung è in grado di coprire un’intera giornata senza problemi. Il discorso cambia attivando la massima risoluzione e facendo un uso intenso della frequenza di aggiornamento di 120 Hz. In questo caso, Galaxy S21 Ultra si scarica molto più velocemente.

Nel corso dei test da noi effettuati, abbiamo notato che iPhone 12 Pro Max è riuscito ad arrivare a sera senza difficoltà. Tuttavia, è molto improbabile che riesca a portare a termine anche il secondo giorno di utilizzo. Dunque, i due smartphone sono abbastanza simili in termini di autonomia ma, se volete sfruttare al massimo le funzionalità offerte da Galaxy S21 Ultra, potreste dover mettere mano al caricabatterie più frequentemente rispetto a iPhone 12 Pro Max.

Entrambi gli smartphone includono la ricarica rapida e la ricarica wireless. Inoltre, Galaxy S21 Ultra supporta la tecnologia Wireless PowerShare, che vi consente di utilizzare lo smartphone per caricare altri dispositivi in modalità wireless. Segnaliamo che nessuno dei due smartphone include un caricabatterie in confezione.

Specifiche tecniche e funzionalità

I due smartphone sono accomunati da prestazioni ai massimi livelli, nonostante delle specifiche leggermente differenti. Samsung Galaxy S21 Ultra ha un processore Exynos 2100, mentre iPhone 12 Pro Max monta un A14 Bionic. Si tratta di due CPU che sono attualmente ai vertici del mercato.

Galaxy S21 Ultra ha più RAM rispetto al rivale di casa Apple: i modelli da 128 GB e 256 GB hanno 12 GB di RAM, mentre quello da 512 GB dispone di 16 GB di RAM. D’altra parte, iPhone 12 Pro Max ha solo 6 GB di RAM, indipendentemente dal modello acquistato (128 GB, 256 GB o 512 GB). Ma niente paura: iPhone 12 Pro Max è uno smartphone estremamente reattivo e veloce.

I due smartphone rappresentano il massimo che ogni utente possa desiderare e potrebbe quasi sembrare superfluo affrontare l’argomento prestazioni: i difetti sono prossimi allo zero ed entrambi sono veloci in ogni situazione di utilizzo. È davvero difficile trovare rivali all’altezza.

Samsung Galaxy S21 Ultra e iPhone 12 Pro Max supportano la connettività alle reti 5G. Al di là di questa caratteristica in comune, esistono anche vari punti di divergenza per quanto riguarda le funzionalità degli smartphone.

iPhone 12 Pro Max supporta la tecnologia MagSafe (Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy S21 Ultra ha un sensore di impronte digitali sotto lo schermo, mentre iPhone 12 Pro Max punta tutto su Face ID.

Galaxy S21 Ultra è compatibile con la S Pen di Samsung (venduta separatamente), mentre iPhone 12 Pro Max supporta gli accessori MagSafe, applicabili nella parte posteriore dello smartphone.

Ovviamente, i sistemi operativi sono differenti: Samsung Galaxy S21 Ultra esegue Android 11, mentre su iPhone 12 Pro Max troverete iOS 14.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo di partenza di Samsung Galaxy S21 Ultra è di € 1.279, cifra che vi consentirà di portare a casa la versione con 128 GB di spazio di archiviazione. Il discorso non è molto diverso in casa Apple: iPhone 12 Pro Max da 128 GB ha un prezzo di € 1.289, quasi identico a quello del rivale.

La gamma di smartphone Galaxy S21 Ultra di Samsung è completata dalle varianti da 256 GB/12 GB (prezzo di € 1.329) e 512 GB/16 GB (prezzo di € 1.459). Per quanto riguarda Apple, i modelli di iPhone 12 Pro Max da 256 GB e 512 GB hanno rispettivamente un costo di € 1.409 e € 1.639.

In termini di disponibilità, Apple ha giocato d’anticipo: iPhone 12 Pro Max è infatti disponibile a partire dal 23 ottobre 2020. Invece, abbiamo dovuto attendere lo scoccare del nuovo anno per poter mettere le mani su Samsung Galaxy S21 Ultra, la cui data di lancio è stata fissata per il 14 gennaio 2021.

(Image credit: Future)

Considerazioni finali

iPhone 12 Pro Max e Samsung Galaxy S21 Ultra occupano i gradini più alti nell’attuale mercato degli smartphone. Si tratta di due prodotti premium, con elevate prestazioni, supporto al 5G, comparti fotografici all’avanguardia, spazi di archiviazione fino a 512 GB e schermi di pregevole fattura.

Samsung Galaxy S21 Ultra ha un display leggermente più ampio, uno zoom ottico “più spinto”, una batteria più grande e il supporto alla S Pen. D’altra parte, iPhone 12 Pro Max può vantare la compatibilità con la tecnologia MagSafe, una maggiore impermeabilità e uno scanner LiDAR.