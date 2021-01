Samsung Galaxy S21 Ultra vs Galaxy S21 Plus vs Galaxy S21: quale fa per voi?

Il nuovo terzetto di smartphone di punta prodotti da Samsung è appena arrivato, di conseguenza se cercate uno dei migliori telefoni del 2021, avete tre probabili candidati in più, ovvero Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus e Galaxy S21 Ultra.

Sebbene siamo solo all'inizio dell'anno, in base alla storia passata è probabile che questi tre modelli si collochino fra i migliori smartphone disponibili anche alla fine del 2021, sebbene vi consigliamo di attendere le nostre recensioni complete per valutarli a fondo.

Naturalmente, se avete scelto di acquistare un modello della serie Galaxy S21, decidere quale dei tre potrebbe essere difficile, dato che presentano vari punti in comune e diverse differenze. Tenendo in conto tutto questo, abbiamo dato un'occhiata più da vicino ai tre modelli Samsung Galaxy S21, ed ecco i risultati del confronto.

Design

Tutti e tre i modelli Samsung Galaxy S21 presentano uno schermo che occupa tutta la parte frontale, con una fotocamera dotata di un unico foro per l'obiettivo in alto e al centro. Pertanto a primo impatto sono molto simili, sebbene il Samsung Galaxy S21 Ultra presenti un display curvo, a differenza degli altri due.

Osservando la parte opposta, notiamo altre somiglianze, quantomeno al primo sguardo. Tutti e tre gli smartphone sembrano avere la parte posteriore in vetro, ma solo quello del Galaxy S21 Ultra è effettivamente realizzato con questo materiale. La versione standard Galaxy S21 è in plastica, lavorata per sembrare vetro. Al momento della stesura di questo articolo, Samsung non ha ancora confermato il materiale in uso per il modello S21 Plus.

Inoltre, Samsung Galaxy S21 Ultra presenta un blocco della fotocamera ben più grande degli altri due, sebbene in tutti e tre sia posizionato in alto a sinistra.

Riguardo a dimensioni e peso, Samsung Galaxy Ultra ha un formato di 165,1 x 75,6 x 8,9 mm e un peso di 228 g, il Galaxy S21 Plus 161,5 x 75,6 x 7,8 mm per 202 g di peso, mentre la versione standard del Samsung Galaxy S21 151,7 x 71,2 x 7,9 mm per 172 g di peso.

Samsung Galaxy S21 vs Samsung Galaxy S20: il confronto

In sostanza, Samsung Galaxy S21 Plus sembra una versione più grande del Galaxy S21, sebbene, considerati lo schermo curvo, un blocco fotografico più grande e la parte posteriore in vetro, il Galaxy S21 Ultra sembra molto diverso, oltre a essere il più voluminoso dei tre.

I tre modelli sono anche disponibili in colori diversi: per il Galaxy S21 Ultra potete scegliere fra Phantom Black e Phantom White, S21 Plus è disponibile in Phantom Black, Phantom White e Phantom Violet, mentre Samsung Galaxy S21 arriva in Phantom Gray, Phantom White, Phantom Violet e Phantom Pink. Tenete conto, però, che le colorazioni effettivamente disponibili potrebbero variare in base all'area geografica in cui vi trovate.

Un altro aspetto comune sui tre modelli è la resistenza a polvere e acqua, con certificazione IP68.

Schermo

Da sinistra a destra: S21 Ultra, S21 Plus e Galaxy S21. (Image credit: Samsung)

Se vi interessa avere lo schermo più grande possibile, dovreste optare per il Samsung Galaxy S21 Ultra, con il suo display curvo da 6,8 pollici e risoluzione di 1440 x 3200 (WQHD+). Gli altri due modelli, invece, sono più piccoli e hanno una risoluzione inferiore: Samsung Galaxy S21 Plus ha uno schermo piatto da 6,7 pollici, mentre il Samsung Galaxy S21 ha un display da 6,2 pollici, sempre piatto, entrambi con una risoluzione di 1080 x 2400 (Full HD+).

Samsung Galaxy S21 Plus è solo Full HD+. (Image credit: Samsung)

In ogni caso, tutti e tre i modelli hanno un refresh rate fino a 120 Hz e per la prima volta nella storia di Samsung, il Galaxy S21 Ultra supporta tale refresh rate alla risoluzione QHD+, pertanto non dovrete scegliere fra una risoluzione più elevata o una frequenza di aggiornamento dello schermo maggiore.

I tre smartphone utilizzano anche un display "Dynamic AMOLED 2X" e sono dotati di scanner per le impronte digitali direttamente sul display.

Fotocamera

Come per il design, le fotocamere installate sul Samsung Galaxy S21 e il Samsung Galaxy S21 Plus sono praticamente identiche. Entrambi i modelli, infatti, sono equipaggiati con tre obiettivi: una fotocamera principale da 12 MP f/1.8, una ultra-grandangolare da 12 MP f/2.2 e un teleobiettivo da 64 MP f/2.0.

Quest'ultimo offre uno zoom ottico di 3x, mentre gli altri due obiettivi sono dotati di stabilizzazione ottica delle immagini (OIS).

La configurazione del Samsung Galaxy S21 Ultra, invece, è molto diversa. Offre infatti una fotocamera con quattro obiettivi: uno principale da 108 MP f/1.8, un ultra-grandangolare da 12 MP f/2.2 e due teleobiettivi da 10 MP, uno dei quali è f/2.4 permette uno zoom ottico 3x. L'altro invece è da f/4.9 e amplia la portata dello zoom ottico a 10x. La fotocamera principale e i due teleobiettivi sono dotati anche di OIS.

Samsung Galaxy S21 Ultra con fotocamera a quattro obiettivi. (Image credit: Samsung)

Le differenze fra il modello S21 Ultra e gli altri smartphone della serie continuano anche per la fotocamera anteriore: Samsung Galaxy S21 Ultra ne ha una da 40 MP, mentre il Galaxy S21 e S21 Plus ne hanno una da 10 MP.

Tuttavia, i tre smartphone offrono tutti la registrazione di video fino a 4K e 60 fps, e tutti e tre offrono le stesse modalità della fotocamera, ad esempio la modalità Pro, quella notturna, lo scatto singolo, la messa a fuoco in tempo reale, l'effetto rallentatore e così via.

Durata della batteria

Probabilmente immaginate già la situazione delle batterie, con capacità che aumentano all'aumentare delle dimensioni e del prezzo degli smartphone.

Per andare nello specifico, Samsung Galaxy S21 monta una batteria da 4.000 mAh, Samsung Galaxy S21 Plus una da 4.800 mAh, mentre Samsung Galaxy S21 Ultra è dotato di una batteria da 5.000 mAh.

Dunque una notevole differenza fra S21 e S21 Plus, ma ciò rispecchia le diverse dimensioni dello schermo, mentre Galaxy S21 Ultra ha un display leggermente più grande (vale anche per la batteria) rispetto al Samsung Galaxy S21 Plus.

Inoltre, tutti e tre gli smartphone supportano la ricarica rapida, anche wireless e la tecnologia Wireless Power Share, che consente di utilizzarli per la ricarica wireless di altri dispositivi.

Specifiche e funzionalità

Tutti e tre i modelli di Samsung Galaxy S21 montano lo stesso chipset, anche se quest'ultimo varia in base al Paese in cui vi trovate. I modelli USA sono equipaggiati con Snapdragon 888, mentre in Regno Unito e nella maggior parte delle altre zone, montano Exynos 2100. In ogni caso, entrambi i chipset dovrebbero essere altrettanto performanti, ma per dirlo con certezza (considerata anche la scarsa accoglienza di solito riservata ai chipset Exynos), vi rimandiamo alle recensioni, non appena saranno pronte.

Galaxy S21 e Galaxy S21 Plus hanno entrambi 8 GB di RAM, insieme a 128 o 256 GB di spazio di archiviazione, mentre con Samsung Galaxy S21 Ultra si sale a 12 o 16 GB di RAM e 128 GB, 256 GB o 512 GB di archiviazione (l'ultimo formato è l'unico disponibile con 16 GB di RAM).

Samsung Galaxy S21 Ultra supporta la stilo. (Image credit: Samsung)

Tutti e tre supportano il 5G ed eseguono Android 11, con alcune differenze (al di là di quelle già descritte): Samsung Galaxy S21 Ultra supporta la Samsung S Pen, consentendovi di utilizzare lo smartphone come un Galaxy Note.

Tuttavia, diversamente da come accade con la gamma Note, dovrete acquistare la S Pen a parte e non c'è lo slot per riporla nello smartphone (però sarà presente in alcune cover).

Prezzo e disponibilità

Sul sito ufficiale Samsung, il Galaxy S21 parte da €879, mentre Samsung Galaxy S21 Plus da €1.079 e Samsung Galaxy S21 Ultra da €1.279. In tutti i casi, parliamo della versione da 128 GB di archiviazione, ovviamente i prezzi salgono se volete più storage. Dunque, per ogni optional, il prezzo cresce di almeno €100.

In termini di disponibilità, tutti e tre i modelli sono già preordinabili con spedizione a partire dal 22 gennaio per i colori standard, mentre raggiungeranno gli scaffali a partire dal 29 gennaio.

Samsung Galaxy S21 Plus. (Image credit: Future)

Conclusioni

Samsung Galaxy S21 e Samsung Galaxy S21 Plus sembrano alquanto simili: stessa risoluzione dello schermo, stessa configurazione delle fotocamere e stesso quantitativo di RAM. L'unica differenza sostanziale, a parte il prezzo, è il fatto che Samsung Galaxy S21 Plus offre uno schermo e una batteria significativamente più grandi.

Samsung Galaxy S21 Ultra, invece, è tutta un'altra storia. Oltre a essere il modello più grande e costo dei tre, offre fotocamere molto diverse, uno schermo dalla risoluzione superiore, una batteria più capiente e una costruzione di qualità maggiore, quantomeno rispetto al modello di base, più RAM e il supporto della S Pen.

Dunque è più che ovvio che quest'anno il top di gamma della serie Galaxy S si distingua notevolmente dagli altri modelli, almeno in teoria.

Come sempre, vi consigliamo di attendere la nostra recensione completa prima di investire su uno smartphone, in particolar modo considerato che a volte le specifiche possono essere fuorvianti, basti pensare al Samsung Galaxy S20 Ultra, la cui fotocamera risulta peggiore rispetto al Galaxy S20 Plus, nonostante le specifiche più pompate.