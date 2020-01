Samsung Galaxy S20+, ecco le prime immagini

Le indiscrezioni sulla serie Samsung Galaxy S20 (precedentemente nota come Galaxy S11 ) cominciano a intensificarsi man mano che ci avviciniamo alla presentazione ufficiale. Oggi, il collega Max Winebach di XDA Developers ha mostrato quello che sembra essere un Samsung Galaxy S20 Plus funzionante nella sua forma finale.

A parte le immagini che sembrano confermare il nome Galaxy S20, l'etichetta 5G sembra confermare l’ipotesi che ogni dispositivo della gamma S20 sarà 5G poiché alimentati dal Soc Snapdragon 865 , almeno negli Stati Uniti ( Exynos 990 di Samsung alimenterà il dispositivo nella maggior parte degli altri mercati).

S20+ 5G looks absolutely insane pic.twitter.com/0vppZ65wysJanuary 12, 2020

Sulla base delle immagini ricevute, il design del dispositivo si allinea con quello suggerito dai precedenti report . Galaxy S20 Plus vanta un enorme blocco per le fotocamere posteriori e un foro sul display in posizione centrale per la fotocamera anteriore, simile a quanto visto su Galaxy Note 10 .