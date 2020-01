Ecco uno smartphone da 128GB a 78 euro

Di tanto in tanto, può capitare che il nostro radar delle offerte capti qualcosa di davvero stravagante, come ad esempio Santin Mix 2 .

Questo smartphone, giunto direttamente dai meandri più nascosti dello store di AliExpress, è un clone del più famoso Xiaomi Mi Mix 2 ed è attualmente in offerta speciale.

Al momento della stesura dell’articolo, Santin Mix 2 è disponibile a un prezzo di soli €78, a cui aggiungere uno sconto destinato ai nuovi iscritti alla piattaforma.

Santin Mix 2 128 GB | €78 su AliExpress È possibile ricevere direttamente a casa un modello di Santin Mix 2 a soli €78, prezzo che include la spedizione gratuita e a cui si può aggiungere il coupon di benvenuto di €3 del sito di e-shopping cinese. Lo smartphone appartiene alla fascia bassa ed è dotato di sistema operativo Android 7.1, 4 GB di memoria RAM, fotocamere posteriore da 21 megapixel e frontale da 3.7 megapixel, 128 GB di spazio di archiviazione e schermo da 6 pollici. Vedi offerta

Siamo di fronte a un ottimo rapporto qualità prezzo: spendendo meno di €80, vi arriverà a casa uno smartphone con 4 GB di RAM, 128 GB di storage, batteria da 4000mAh, schermo da 6 pollici con risoluzione 2560 x 1440, fotocamera posteriore da 21 megapixel e processore Mediatek X25 da 10 core (sì, avete letto bene, 10 core).

È presente un carrellino che può ospitare fino a due nano SIM, oltre a una porta USB Type-C e un sensore di impronte digitali. Ma, non è tutto oro ciò che luccica: il sistema operativo è fermo a Android 7.1.1 e non si hanno notizie riguardo aggiornamenti futuri; inoltre, la fotocamera frontale è situata nella parte inferiore destra della cornice anteriore e potrebbe risultare scomoda per effettuare videochiamate.

È importante tenere bene a mente che la configurazione da €78 non prevede l’inclusione di cover o auricolari e il servizio di assistenza post vendita sarà complicato (forse del tutto inesistente). Nonostante ciò, Santin Mix 2 potrebbe rivelarsi un discreto acquisto qualora abbiate bisogno di un dispositivo per il tempo libero o intrattenere i bambini durante un viaggio.