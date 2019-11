Samsung Galaxy S11 Plus, nuovi render mostrano un enorme blocco per le fotocamere posteriori

The camera block on the S11 Plus could be much bigger than the S10 Plus's, above

Quando l'iPhone 11 Pro introdusse un blocco di grandi dimensioni per le fotocamere posteriori, in molti storsero il naso; l'alloggiamento della fotocamera sul Samsung Galaxy S11 Plus, tuttavia, sembra persino peggio.

Condivisi da @OnLeaks (una fonte affidabile) e CashKaro , i rendering mostrano un enorme blocco sul pannello posteriore, nell'angolo in alto a sinistra. Il contrasto tra il colore del blocco e quello dello smartphone lo fa risaltare ancor più.Sembra ospitare ben cinque obiettivi insieme a due sensori più piccoli, non sorprende, dunque, che sia così ampio.

#CashKaroExclusivePresenting freshly leaked images and features of Samsung Galaxy S11 Plus. Check them out here: https://t.co/IIOYtfU0D0.#Leaked #YouGetMore #CashKaro #SamsungGalaxy #GalaxyS11Plus pic.twitter.com/JUUKAddeWmNovember 26, 2019

La parte anteriore presenta un infinity display curvo (che è apparentemente di circa 6,9 pollici di dimensione) e il foro della fotocamera nella parte superiore centrale, proprio come il Samsung Galaxy Note 10. Le cornici dello schermo sembrano inferiori rispetto a quelle del Samsung Galaxy S10 Plus, però.

Per quanto riguarda le dimensioni, il Samsung Galaxy S11 Plus misura, apparentemente, 166,9 x 76 x 8,8 mm (lo spessore sale a 10,2 mm col blocco). Il Samsung Galaxy S10 Plus , invece, misura 157,6 x 74,1 x 7,8 mm. Il Galaxy S11 Plus è quindi più grande, ma non è una sorpresa considerando le dimensioni dello schermo e l'hardware della fotocamera.

I can definitely say that this Galaxy S11+ rendering is wrong, or that the key parts are wrong, the real design is more beautiful than this. I don't blame Onleaks, maybe the CAD drawing he got is wrong, thank him for his efforts and efforts. Let's keep waiting. pic.twitter.com/Ax33G2ydkINovember 27, 2019

Detto questo, si tratta pur sempre di indiscrezioni; sebbene la fonte sia affidabile, un altro informatore, @Ice Universe , sostiene che le parti chiave del rendering siano sbagliate e che il vero design sia più bello.

Non sono entrati nei dettagli, ma in precedenza avevano scritto che il Galaxy S11 Plus fosse ben diverso dal Samsung Galaxy S11. Dato che questi render sembrano molto simili a quelli del Galaxy S11 (anche se con un blocco più grande), il vero design dell’S11 Plus potrebbe essere differente.

Detto questo, sembrerebbe strano per Samsung offrire un design radicalmente diverso per il modello Plus, per cui anche noi siamo scettici.