Samsung Galaxy S11 forse con fotocamera da 108MP, ma non il sensore che conosciamo

Si vocifera che il Samsung Galaxy S11 monterà una fotocamera da 108MP, dato che Samsung ha annunciato proprio un sensore del genere, ma una nuova voce suggerisce che l’azienda utilizzerà un altro obiettivo.

Questo, secondo @UniverseIce (un leaker affidabile) che, su Twitter, scrive di un'alta probabilità che Samsung utilizzi un "nuovo" sensore da 108MP.

Sebbene non sia chiaro esattamente quale sensore sarebbe, è probabile che sia una versione di seconda generazione di quello già annunciato da Samsung.

I punti salienti di quel sensore includono la capacità di assorbire molta luce (per prestazioni in condizioni di scarsa luminosità) e video 6K senza perdita di dati. È già impressionante, ma una versione migliorata sarebbe “illegale”.

The Galaxy S11 has a high probability of using a new 108MP sensor.November 4, 2019

Che Samsung utilizzi un obiettivo da 108MP per il Galaxy S11, per non parlare di uno nuovo e senza preavviso, è ovviamente solo una voce per ora, ma avrebbe senso.

Le fotocamere per smartphone sono una delle aree chiave della concorrenza al momento e un sensore da 108 MP di alta qualità potrebbe sicuramente stupire i potenziali acquirenti.

Optare per una versione di seconda generazione sarebbe corretto, dal momento che il primo sensore a 108MP è montato sul Xiaomi Mi Note 10 , per cui non sarebbe una novità al momento del lancio del Samsung Galaxy S11.

Riteniamo questa voce fondata, ma siamo sicuri di sentire molto di più sul Samsung Galaxy S11 prima del suo lancio all'inizio del prossimo anno, quindi rimanete sintonizzati per gli aggiornamenti.