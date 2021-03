Radeon RX 6700 XT a breve anche sui PC gaming di HP

HP ha pubblicato un annuncio per informare il pubblico che i suoi PC da gaming HP OMEN 25L e HP OMEN 30L verranno resi disponibili a breve anche con schede video AMD Radeon RX 6700 XT.

La notizia arriva solo poche ore dopo che AMD ha mostrato per la prima volta la nuova GPU di fascia media, e ciò fa ben sperare che la Radeon RX 6700 XT sarà disponibile fin da subito rispetto ai modelli di punta AMD Radeon RX 6800 XT e RX 6900 XT.

AMD ha dichiarato a The Verge che ci sarà una maggiore disponibilità di GPU al momento del lancio, e questo aumenta le possibilità che la scheda non esca solo sulla carta, come già successo per le altre schede AMD RDNA 2.

Nell'annuncio, HP ha affermato che i PC HP Omen 25L e HP Omen 30L dotati di Radeon RX 6700 XT verranno resi disponibili a partire da questa primavera, aggiungendo che sarà anche possibile avere un sistema completamente "by AMD" che monta CPU Ryzen 9 5900X, anche se probabilmente saranno disponibili opzioni più economiche.

"I gamer sono sempre alla ricerca delle ultime tecnologie per eccellere e immergersi nei loro giochi preferiti", ha affermato Judy Johnson, Gaming Platform Head, di HP.

"Siamo entusiasti di aggiungere la nuova scheda grafica AMD Radeon RX 6700 XT ai nostri desktop OMEN 25L e 30L per aiutare i gamer di tutto il mondo a vivere avventure epiche."

La scheda AMD Radeon RX 6700 XT sarà disponibile a partire dal 18 marzo e sarà la risposta tanto attesa ad Nvidia RTX 3070.

La scheda è adatta al gaming 1440p, monta 12 GB di VRAM e grazie all'utilizzo di 40 unità di elaborazione RDNA 2, offre agli acquirenti un'opzione più economica rispetto alle schede delle serie 6800 e 6900, maggiormente focalizzate sul gaming 4K. Nonostante ciò, AMD promette prestazioni di livello, sostenendo che la scheda è in grado di superare in modo significativo la RTX 3070 in giochi come Dirt 5 e Assassin's Creed Valhalla.

La nuova AMD Radeon RX 6700 XT sarà disponibile per $ 479 al momento del lancio, un prezzo a metà tra i $ 399 della Nvidia GeForce RTX 3060 Ti e i $ 499 della Nvidia RTX 3070. Lo street price in Italia è al momento sconosciuto e anche HP deve ancora confermare i prezzi per i desktop HP Omen dotati di Radeon RX 6700 XT.