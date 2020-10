PS5: Spider-Man: Miles Morales sarà giocabile in 4K/60fps

Insomniac Games ha confermato che l’esclusiva PS5 Spider-Man: Miles Morales supporterà una modalità 4K/60fps per la gioia dei giocatori che preferiscono i frame rate elevati.

Lo sviluppatore, che tra l’altro sta per rilasciate anche Ratchet and Clank: Rift Apart, ha annunciato la modalità sul suo account Twitter, condividendo una GIF che mostra una sequenza del nuovo capitolo di Spider Man.

Swing through the city like never before on PS5 with an optional 4K / 60fps Performance Mode. #MilesMoralesPS5 #SpiderManPS5 pic.twitter.com/FhPEPLjnKLJuly 20, 2020

La modalità potenziata è ormai una costante nelle console recenti e si trova sia su PS4 Pro che su Xbox One X, e di norma comporta una riduzione della risoluzione a 1080p in cambio di un frame rate più elevato.

Purtroppo è difficile ottenere dei benefici tangibili attivandola. Ad esempio, su Ghost of Tsushima, scegliendo la modalità “potenziata” gli fps vengono limitati a 30, mentre in God of War 30fps il frame rate sale, rimanendo però compreso tra i 30 e i 60fps.

La differenza sta nel fatto che Spider-Man: Miles Morales manterrà la risoluzione 4K consentendo comunque di raggiungere i 60fps. A questo punto viene spontaneo domandarsi come sarà la quality mode.

Se la modalità potenziata può garantire una risoluzione 4K a 60fps per gran parte del tempo, perché mai dovremmo scegliere di giocare a 30fps? Probabilmente la risposta è collegata al ray tracing.

Gioco di luci

Il Ray tracing è una tecnologia centrale sia su PS5 che su Xbox Series X, in quanto consente agli sviluppatori di creare ombre, luci e riflessi realistici mai visti prima. Questa tecnologia agisce simulando e tracciando ogni raggio di luce prodotto da una fonte e richiede una grande potenza di calcolo per il rendering.

Entrambe le console next-gen supportano il ray tracing, che sarà alla base dello sviluppo di gran parte dei titoli next-gen.

Dopo un po’ di confusione iniziale, Sony ha confermato che Spider-Man: Miles Morales è un gioco dedicato a PS5 e avrà una portata simile a Uncharted: The Lost Legacy. Non si tratta di un vero e proprio sequel di Spider-Man 4 per PS4, ma la storia segue gli eventi del precedente capitolo in cui Miles Morales inizia per la prima volta ad utilizzare i suoi superpoteri.

Spider-Man Miles Morales uscirà alla fine del 2020 nello stessa finestra di lancio di PS5.