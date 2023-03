Nuovi film e serie TV da vedere in streaming questo weekend

The Mandalorian season 3 has started airing on Disney Plus.

Con l'arrivo di marzo sono approdati sulle piattaforme streaming più conosciute molti nuovi film e serie TV, pronti per essere visti questo weekend.

Se non sapete cosa guardare questo finesettimana, di seguito trovate qualche idea tra le nuove uscite degli ultimi giorni su Netflix, Prime Video, Disney Plus e Now TV.

The Mandalorian - Stagione 3 (Disney Plus)

Il duo di Star Wars preferito da tutti i fan torna anche questa settimana L'ultima stagione di The Mandalorian, la serie TV Disney Plus che segue le avventure di Din Djarin e Grogu (più affettuosamente conosciuto come Baby Yoda), è disponibile su Disney Plus dal 1° marzo. Se non avete ancora visto i primi due episodi usciti, questo è il momento per farlo.

In questa stagione, Din e Grogu si recano sul pianeta natale del primo, Mandalore, in cerca di perdono per aver infranto il suo giuramento mandaloriano. Con il futuro stesso di Mandalore in gioco, nuovi alleati da incontrare e con cui riunirsi e la minaccia sempre incombente delle forze rimanenti dell'Impero Galattico, aspettatevi drammi, scontri a fuoco e avventure a volontà.

I primi 2 episodi sono disponibili in streaming. Un nuovo episodio esce ogni mercoledì.

LOL: Chi ride è fuori - Stagione 3 (Amazon Prime Video)

Dopo l'incredibile successo delle prime due stagioni, LOL è tornato per una nuova edizione con lo stesso format: in questa serie TV Prime Video dieci comici italiani professionisti si sfideranno nel tentativo di far ridere, e quindi perdere, gli avversari.

Il cast quest'anno è composto da Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi. A condurre troviamo Fedez e Frank Matano, mentre l'ospite speciale di questa edizione sarà Maccio Capatonda.

I primi 4 episodi sono disponibili in streaming. Gli ultimi 2 episodi escono il 16 marzo.

You - Stagione 4 - Parte 2 (Netflix)

Gli ultimi cinque episodi della 4° stagione della serie TV Netflix You sono finalmente disponibili sulla piattaforma streaming. Per chi non lo sapesse, You racconta la storia di un affascinante e brillante serial killer, interpretato da Penn Badgley.

Chi segue già la serie dall'inizio sicuramente non vorrà perdersi il gran finale dell'ultima stagione, che regalerà colpi di scena incredibili e una conclusione da lasciare senza fiato.

Tutti gli episodi della Stagione 4 - Parte 2 sono disponibili in streaming.

Luther: Verso l'Inferno (Netflix)

Luther, il duro detective interpretato da Idris Elba, torna in questo film Netflix tratto dall'omonima serie TV: sarà la continuazione degli eventi narrati negli ultimi episodi, con il protagonista che dopo essere evaso dal carcere dovrà catturare un pericoloso killer che sta terrorizzando tutta Londra.

The Last of Us - Finale di stagione (Now TV e Sky)

Dopo uno degli episodi più strazianti dell'intera serie (e non che gli altri fossero leggeri), domenica notte The Last of Us torna con l'ultima puntata per il gran finale di stagione.

Per chi non l'avesse ancora iniziata e non sa di cosa stiamo parlando, The Last of Us racconta di come sarebbe il mondo 20 anni dopo lo scoppio di una pandemia che trasforma gli esseri umani in delle specie di zombie.

I primi 8 episodi sono disponibili in streaming. L'ultimo episodio esce la notte tra il 12 e il 13 marzo.