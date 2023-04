Niente MacBook Pro OLED fino al 2026

Un nuovo tweet dell'analista Ross Young ha apparentemente confermato che i modelli OLED del MacBook Pro 14 e MacBook Pro16 non arriveranno prima del 2026.

Young ha twittato un articolo di Reuters riguardante un investimento di 3,14 miliardi di dollari da parte di Samsung nella produzione di OLED nella regione di Asan, in Corea del Sud, affermando che i nuovi impianti di produzione saranno utilizzati per produrre display OLED da 14 e 16 pollici per i modelli di MacBook Pro a partire dal 2026.

Questo fa seguito alle precedenti dichiarazioni di Young in merito ai vociferati MacBook OLED, in cui affermava che il MacBook Pro non era una priorità per Apple quando si trattava di passare all'OLED; al contrario, probabilmente vedremo i nuovi display prima nei modelli iPad Pro e MacBook Air, auspicabilmente già nel 2024.

Ciò è dovuto a una serie di fattori, tra cui il calo delle vendite di MacBook e le evidenti difficoltà di scalare la produzione di display OLED. Apple ha recentemente annunciato un'improbabile partnership con Samsung, dato che l'accordo esistente con LG era apparentemente insufficiente per realizzare il numero di pannelli necessari per i futuri prodotti Apple.

Il 2026 è troppo tardi

I display OLED si stanno rapidamente diffondendo tra i portatili, dopo aver stabilito un nuovo standard nel settore TV, grazie all'impressionante luminosità massima e alla riproduzione dei colori, oltre che alla superiore efficienza energetica.

Mentre un tempo erano limitati ai dispositivi di fascia alta, oggi gli OLED sono molto più accessibili; lo Swift 3 OLED di Acer è un ottimo esempio di ultrabook che non ha un prezzo esagerato, visto che il costo si avvicina a quello del MacBook Air. Se le affermazioni di Young sono esatte, l'assenza di un MacBook Pro con schermo OLED sul mercato per altri tre anni potrebbe essere un duro colpo per Apple, soprattutto perché la qualità del display è un punto di forza dei suoi prodotti in generale.

Tuttavia, si ipotizza che un MacBook Air OLED possa arrivare prima, potenzialmente già nel 2024 oppure potrebbe trattarsi di un MacBook Pro OLED da 13 pollici, dato che il tweet di Young menziona solo i modelli da 14 e 16 pollici.

È comprensibile che Apple ci metta un po' di tempo per passare ai display OLED, dato che gli schermi Liquid Retina che i MacBook hanno sfoggiato per anni sono stati sicuramente abbastanza buoni per i consumatori da non richiedere un aggiornamento urgente. Ma con la diffusione degli schermi OLED (e AMOLED) rispetto ai tradizionali schermi LCD per computer portatili, Apple deve davvero fare un passo avanti.