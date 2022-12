Nuovo iPad Pro 2022 vs iPad Pro 2021: il confronto

Vogliamo acquistare un nuovo iPad Pro e ci troviamo davanti ad una scelta difficile: è meglio fare “all-in” puntando sul nuovo iPad Pro 2022, o risparmiare qualcosa e accontentarsi del pur ottimo iPad Pro 2021? Oppure, nel caso in cui siate già possessori di iPad Pro 2021, potrebbe valer la pena passare al modello 2022? Nella nostra comparativa andremo ad analizzare le differenze tra questi due modelli e cercheremo di capire quale dei due offre un valore migliore e perchè.

iPad Pro 2022 vs iPad Pro 2021: prezzo

Stabilire il giusto prezzo di iPad Pro è piuttosto difficile. É un prodotto di alta qualità rivolto principalmente a un pubblico di professionisti, ma è innegabile che eserciti il suo fascino anche su una folta schiera di estimatori all’interno del grande pubblico.

Attualmente Apple produce il suo tablet di punta in due taglie, quella “piccola” da 11” e quella grande da 12,9”, ma il prezzario si intrica se pensiamo al gran numero di versioni che si vengono a creare considerando le due diagonali disponibili, i differenti tagli di memoria (da 128 GB a 2 TB) e la connettività (Wi-Fi o 5G). Se parlassimo di un tablet Android potremmo contare sulla possibilità di espansione tramite schede SD, ma Apple non offre questa possibilità e pertanto è fondamentale scegliere il taglio di memoria adatto alle nostre necessità al momento dell’acquisto.

I modelli Wi-Fi e con tagli di memoria limitati hanno prezzi tutto sommato accessibili, mentre le versioni più carrozzate e dotate di 5G vengono vendute a cifre piuttosto elevate. Per questa ragione, la forchetta di prezzo aumenta man mano che aumenta la quantità di memoria disponibile, sia nel caso di iPad Pro 2022, che di iPad Pro 2021. Abbiamo deciso quindi di fare una disamina prendendo ad esempio tre modelli, il più economico (11”, 128 GB, Wi-Fi), il più costoso (12,9”, 2 TB, 5G) e un modello intermedio che potrebbe essere quello ideale per un utente evoluto (12,9”, 512 GB, Wi-Fi).

Swipe to scroll horizontally Tabella comparativa prezzi iPad Pro 2022 vs iPad Pro 2021 Row 0 - Cell 0 iPad Pro 2022 iPad Pro 2021 Differenza 2022-2021 Il più economico iPad Pro 11”, 128 GB, Wi-Fi 1053€ 899€ 154€ Il più costoso iPad Pro 12,9”, 2 TB, 5G 3044€ 2599€ 445€ Il modello intermedio 12,9”, 512 GB, Wi-Fi 1849€ 1549€ 300€

Come si può vedere, con un modello base si parte da una differenza intergenerazionale di 150€, fino ad arrivare quasi 450€ per il modello top, passando per 300€ per il modello intermedio.

Questi sono i prezzi dichiarati da Apple al momento del lancio, gli street price fortunatamente sono inferiori, in particolar modo per iPad Pro 2021 ormai non più disponibile sul sito Apple. Andando avanti a leggere scopriremo se la differenza di prezzo tra i modelli attuali e quelli precedenti sia in qualche modo giustificata da eventuali migliorie tecnologiche.

iPad Pro 2022 vs iPad Pro 2021: design e display

iPad Pro 2021 aveva già subito un aggiornamento della scocca rispetto al precedente modello, che lo ha reso decisamente più attuale e maggiormente legato ai dettami estetici del momento. Apple non ha ritenuto necessario ritoccare nuovamente il corpo dei tablet, pertanto ha riproposto le medesime scocche compatte e robuste, viste in precedenza. Anche i colori sono gli stessi, con la possibilità di scegliere due differenti toni di grigio: Argento e Grigio siderale.

In pratica, i tablet delle ultime due generazioni sono identici per forma, peso e dimensioni.

Anche gli schermi hanno seguito la stessa sorte, e non è qualcosa di cui ci si può lamentare data la qualità del prodotto. Sia iPad Pro 2021 che iPad Pro 2022 nel formato da 12,9” montano un eccellente pannello Liquid Retina XDR mini LED da 120 Hz da 1000 nits (1600 nits di picco) con HDR e Dolby Vision. Lo schermo ha una risoluzione di 2048 x 2732 pixel (265 ppi) in formato 4:3, una proporzione che piace molto ai professionisti ma che tende a sprecare buona parte dello spazio utile se si decide di guardare contenuti video, tipicamente bassi e allungati. La situazione non varia per la versione da 11”, con l’unica differenza tangibile in una risoluzione lievemente più bassa ma identica densità di pixel, 1668 x 2388 (265 ppi).

iPad Pro 2022 vs iPad Pro 2021: prestazioni e funzioni

La più grossa differenza tra la versione 2022 e 2021 la fa l’aggiornamento del processore da Apple M1 a Apple M2. Il processore M1 poteva lavorare a 3,2 GHz, mentre M2 si spinge fino alla soglia dei 3,5 GHz. La differenza in termini di prestazioni tra le due CPU è circa di +10% nelle operazioni single core, e di +20% in quelle multi core, mentre dal lato GPU abbiamo un miglioramento di oltre il 30%, principalmente per via dell’aumento di core disponibili, da 8 a 10 (+25%).

A livello di funzionalità i tablet sono identici, anche se iPad Pro 2022 può contare su Bluetooth 5.3 invece di 5.0 e Wi-Fi 6e invece di Wi-Fi 6. M2 nei test è risultato leggermente più energivoro ma anche più efficiente, poiché più performante. In definitiva il passaggio tra un processore e l’altro è un gradito miglioramento ma non sconvolge il quadro prestazionale, peraltro molto buono in termini assoluti.

iPad Pro 2022 vs iPad Pro 2021: fotocamera

Nemmeno il compartimento fotografico del nuovo iPad Pro 2022 non risulta sconvolto rispetto al precedente. Sono sempre presenti 2 moduli fotocamere, 12MP f/1.8 e 10 MP f/2.4, oltre che un sensore LiDAR e un flash Quad-LED a doppio tono. Tramite i loro sensori è possibile registrare video 4K fino a 60 fps e 1080p fino a 240 fps.

La versione 2022 è comunque leggermente migliore poiché mette a disposizione anche il formato video ProRes, per una post produzione avanzata, e la modalità Cinema fino a 4K, capace di creare una sfocatura artificiale (bokeh) tra soggetto e sfondo.

Frontalmente abbiamo una fotocamera da 12 MP f/2.4 da 1080p e 60 Hz, identica per entrambe le versioni. Questo vale sia per gli iPad Pro da 12,9” che da 11”, senza alcuna differenza tra le diagonali.

iPad Pro 2022 vs iPad Pro 2021: quale scegliere?

Considerato che l’aggiornamento 2022 di iPad Pro si basa sulla presenza del processore M2 in luogo del precedente M1 e poco altro a fronte di un aumento dei prezzi, e che iPad Pro 2021 si può acquistare oggi con una scontistica piuttosto interessante, è davvero molto difficile consigliare il nuovo modello rispetto al precedente.

Chi ha iPad Pro 2021 non ha alcun vantaggio considerevole nell’acquistare iPad Pro 2022, mentre chi vuole acquistare iPad Pro oggi può risparmiare una cifra consistente da investire eventualmente in accessori, come la Apple Pen o la Magic Keyboard. Gli unici che potrebbero davvero ottenere un vantaggio nella scelta dell’ultimo modello, sono coloro che fanno uso intensivo del processore di iPad Pro per motivi professionali, per la quale ogni minuto in meno può fare la differenza. Per tutti gli altri, iPad Pro 2021 sarà una scelta certamente più sensata.