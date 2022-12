Ho comprato un iPad Pro ricondizionato, e non tornerò mai più indietro

Acquistare gadget tecnologici ricondizionati comporta principalmente due vantaggi: fa risparmiare e rispetta anche l'ambiente. In questo periodo più che mai, poi, scegliere dove e come spendere i propri soldi in maniera ragionata è particolarmente importante.

Come sicuramente saprà chi è interessato all'acquisto del nuovo iPad Pro 2022, quest'anno il prezzo dell'ultimo modello uscito è aumentato rispetto allo scorso anno. Premettendo che già in partenza non si tratta di un dispositivo economico, la versione meno costosa di iPad Pro da 11" da listino costa ben 1.053€, rispetto agli 899€ del modello precedente.

Il nuovo iPad Pro arriva a costare la cifra esorbitante di 3.044€ se si sceglie il modello più completo, con connessione 5G e 2TB di memoria.

Anche chi non è un grande fan dei prodotti Apple riconoscerà che, per l'utilizzo in ambiti specifici, le prestazioni che fornisce un iPad rispetto ai tablet Android sono ineguagliabili.

Senz'altro un iPad Pro esercita il suo fascino anche sull'utente medio, ma è stato pensato principalmente per professionisti e creativi: molte app utili per diversi ambiti professionali per esempio sono disponibili solo su iOS e iPadOS.

Insomma, l'iPad spesso può diventare uno strumento professionale necessario, ma è innegabile che i migliori tablet proposti da Apple stiano diventando sempre più cari.

Trovare il tablet che fa per voi

Visto il prezzo, comprare uno dei migliori iPad tra i modelli appena usciti potrebbe far esitare molti, anche i professionisti che vogliono investire un po' di più per dispositivi validi che servono per il lavoro.

Naturalmente, per un creativo un tablet come iPad mini non va bene, viste le dimensioni troppo ridotte. Si potrebbe tenere in considerazione anche un dispositivo come il nuovo iPad 10.9 (2022), che costa meno rispetto alla linea Pro, presenta un design rinnovato, uno schermo più grande e un posizionamento più intelligente della fotocamera.

Tuttavia, anche questo modello ha subito un aumento di prezzo non indifferente rispetto allo scorso anno. Inoltre, manca il supporto per Apple Pencil 2. Insomma, per certi versi anche questo acquisto conviene meno rispetto a un iPad Pro ricondizionato.

(Image credit: TechRadar)

Bisogna dire che anche l'iPad Air potrebbe essere una scelta niente male. No, non l'iPad Air (2022), che presenta miglioramenti minimi rispetto al predecessore. iPad Air presenta un design di fascia alta, un processore potente, e un formato perfetto per la portabilità.

Il suo difetto è la capacità di memoria: iPad Air ha un prezzo ragionevole, certo, ma per il modello da soli 64 GB. Per la versione da 256GB il prezzo sale in maniera abbastanza significativa, e già non ne vale più la pena. Apple, da sempre, si fa strapagare la memoria aggiuntiva, e questo caso non è un'eccezione.

Quindi, cosa resta? Naturalmente, proprio l'iPad Pro. Incredibilmente costoso, ma dalle dimensioni generose e dalle varie opzioni tra cui scegliere per lo spazio di archiviazione disponibile.

Nel mercato dei dispositivi ricondizionati si trovano tantissimi modelli, con l'imbarazzo della scelta per colore e taglio di memoria. Prendendosi il tempo necessario, sono tanti i modelli da prendere in considerazione, e anche i prezzi possono cambiare parecchio, in base allo stato del dispositivo.

Inoltre, il prezzo varia rispetto alla qualità del modello usato. Molti siti permettono di scegliere il grado di usura, e naturalmente un modello venduto pari al nuovo costa di più rispetto ai modelli che presentano qualche difetto estetico.

Questo è proprio il motivo per cui scegliere un iPad Pro da 12.9 " al posto di un iPad Air o di un iPad da 11", con 256GB di memoria al posto di 128GB, nel caso si scelga un dispositivo ricondizionato risulta più conveniente. Si acquista un tablet di fascia più alta, con specifiche superiori e più memoria allo stesso prezzo di un iPad nuovo di fascia inferiore. Contestualmente, un acquisto oculato permette di risparmiare un bel po'.

Qualità > prezzo

Sorprendentemente, talvolta sul sito ufficiale Apple si possono trovare prezzi migliori sui prodotti ricondizionati rispetto ad Amazon o altri rivenditori.

Quandi si compra un prodotto usato c'è sempre il dubbio di essersi fatti fregare. La cifra che si spende è certamente più bassa rispetto a un dispositivo nuovo venduto a prezzo di listino, ma si parla ugualmente di un esborso economico non da poco nel caso di prodotti di fascia alta come gli iPad Pro.

(Image credit: TechRadar)

In realtà, acquistando prodotti ricondizionati da rivenditori seri c'è ben poco di cui preoccuparsi. Il prodotto viene consegnato o spedito nella confezione originale e imballata, con tutti i cavi e gli adattatori al loro posto. Inoltre, si possono sfruttare dei periodi di assistenza gratuita e di garanzia nel caso di qualche malfunzionamento.

Spesso un occhio esterno non riuscirebbe a capire che si tratta di un prodotto usato. Affidandosi a dei professionisti, vi verrà venduto esattamente ciò che avete acquistato, sia dal lato estetico che dal punto di vista funzionale.

Naturalmente, è sempre bene avere qualche accorgimento in più: per esempio, quando si compra un prodotto ricondizionato è importante testare la durata della batteria per verificare che anche questa sia in condizioni ottimali.

Spesso la qualità di un prodotto ricondizionato lascia davvero sorpresi, e una volta provato ad acquistare nel mercato dei prodotti tecnologici usati difficilmente si torna indietro. Come già accennato è sempre consigliabile avere un occhio di riguardo e scegliere esclusivamente venditori affidabili, ma acquistando consapevolmente avrete la certezza di essere in una botte di ferro.