Netflix rende alcuni film gratuiti per lo streaming, ma non solo

Se non avete ancora un abbonamento a Netflix ma volete comunque dare un'occhiata ad alcuni dei suoi contenuti, adesso è l’occasione giusta: il gigante dello streaming video infatti, permette di vedere una limitata selezione di film e serie originali in streaming gratuito, senza nessun account o alcun abbonamento richiesto.

Basta andare alla pagina di visualizzazione gratuita che Netflix ha messo a disposizione dei non utenti per vedere cosa c’è in offerta. Nel momento in cui scriviamo sono disponibili vari film tra cui: Murder Mystery, Bird Box, I due Papi. Inoltre si possono vedere puntate di serie come: Stranger Things, Elite, Baby Boss di nuovo in affari, Bird Box, When They See Us, L’amore è cieco, Il nostro pianeta, Grace and Frankie. Sarà possibile guardare solo il primo episodio senza pagare nulla, ma non l'intera serie. Tuttavia è possibile farsi un'idea sulla qualità dei contenuti e decidere con calma se si desidera approfondire la propria conoscenza del servizio.

Come attirare nuovi utenti

In una FAQ sul nuovo portale, Netflix afferma che "La selezione può cambiare in qualsiasi momento", quindi è possibile che ci sia una programmazione a rotazione scelta dalla piattaforma. Netflix tempo fa aveva inoltre già pubblicato gratuitamente alcuni dei suoi documentari su YouTube. Dopo aver visto i contenuti gratuiti è probabile che siate tentati di attivare un abbonamento. In questo momento bastano solo 0,05 Euro per attivare quello gratuito di prova, allora non avrete più scuse per non mantenerlo attivo e usufruire della quantità esagerata di contenuti presenti.

Il mercato dello streaming video sembra oggi essere diventato più competitivo che mai: oltre a nomi affermati come Amazon Prime Video , Netflix deve anche vedersela con Disney Plus e Apple TV Plus in uno scontro infinito all’ultimo telespettatore.

