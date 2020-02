Netflix, la nuova Top 10 svela quali sono i contenuti più popolari in Italia

L'algoritmo di Netflix fa un ottimo lavoro nel dare all’utente suggerimenti personalizzati su cosa vedere, ma come possiamo scoprire quali sono i contenuti più amati dagli altri spettatori?

Presto Netflix renderà queste informazioni disponibili: il servizio per lo streaming ha infatti annunciato l’arrivo di una nuova funzione chiamata "Top 10", che verrà aggiornata quotidianamente e offrirà l’elenco dei film e delle serie TV più popolari nel proprio Paese.

Secondo un comunicato stampa di Netflix, la piattaforma per lo streaming ha testato la nuova funzionalità nel Regno Unito e in Messico negli ultimi sei mesi, affermando che "i membri di entrambi i Paesi hanno trovato la funzione utile, quindi ora la stiamo implementando in altri Paesi".

Nuove liste fresche di giornata

La nuova funzione “Top 10” verrà visualizzata come una riga numerata nelle home page, che mostrerà agli utenti le serie TV e i film più popolari del loro Paese. Netflix afferma che "la posizione della riga all’interno dell’home page varierà in base alla pertinenza che hanno per lo spettatore i film e le serie TV in questione".

Inoltre, banner dedicati ai 10 migliori film e serie TV saranno visualizzabili in alcune sezioni su Netflix suddivise per categoria categoria.

I film e le serie TV che entrano in classifica riceveranno anche uno speciale badge “Top 10”, che li renderà più facili da identificare per gli utenti durante la navigazione; avranno questo aspetto:

(Image credit: Netflix)

La funzione “Top 10” di Netflix inizia a essere disponibile da oggi per gli utenti a livello globale. Sebbene il servizio non abbia rivelato quali Paesi la riceveranno per primi, possiamo aspettarci che la funzione arrivi sulla nostra home page di Netflix in un futuro molto prossimo.