Netflix, ecco come classifica gli spettatori

Vi siete mai chiesti come servizi di streaming del calibro di Netflix traccino le vostre abitudini? Netflix ha dato al pubblico una visione migliore sull'utilizzo dei dati degli spettatori e sul modo in cui influenzano le decisioni riguardanti la programmazione.

Netflix classifica il suo pubblico in tre categorie: "principianti", "osservatori" e "completatori". I primi sono il genere di persone che inizia episodi di serie TV o film ma non si spinge oltre i primi due minuti. Questo chiarisce a Netflix quali sono i contenuti che catturano l'attenzione all'inizio per poi calare velocemente.

I secondi, gli osservatori, sono quelli che hanno guardato almeno il 70% di un contenuto e possono essere ritenuti significativamente coinvolti dall'offerta. I completatori invece sono quelli che hanno guardato almeno il 90% di un contenuto.

Naturalmente non c'è nessuna conseguenza per i telespettatori e per la loro dedizione ai contenuti Netflix, ma questo cosa significa per le serie TV che vengono solo iniziate piuttosto che guardate (quasi) fino alla fine?

E quindi?

Questa informazione arriva in risposta alla Commissione del Parlamento Inglese che sta indagando sulle piattaforme per lo streaming on-demand. Netflix ha risposto descrivendo le procedure interne e come sta cercando di migliorare i rapporti con gli autori.

''La trasparenza per noi è fondamentale e vogliamo aiutare gli autori a capire come vengono accolti dal pubblico i titoli originali in uscita. Per questo motivo di recente abbiamo iniziato a condividere le informazioni con più costanza con registi e produttori''.

Netflix ha commissionato molti film e serie TV in passato, di conseguenza ora deve comportarsi in maniera spietata nel decidere quali serie TV rinnovare e quali cancellare in base ai numeri e al livello di engagement.

Via The Verge