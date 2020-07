Monitor da ufficio a meno di 250 euro: ecco i migliori

Per chi si trova in smart working o spesso ha bisogno di completare a casa le pratiche che non finisce in ufficio, avere un bel monitor può fare la differenza, in particolare se supporta delle tecnologie per evitare l'affaticamento della vista.

Il giusto monitor permette di risparmiare tempo ed evita un sacco di noie. Per questo motivo, abbiamo selezionato per voi le migliori offerte sui monitor da ufficio, da modelli tradizionali a quelli ultra-wide.

Qualunque siano le vostre esigenze, questi articoli sapranno soddisfarvi:

BenQ GW2480

(Image credit: BenQ )

BenQ GW2480 è disponibile su Amazon a 100 euro (sconto del 37%). Questo monitor è leggermente superiore al Samsung S24F350 e costa pochi euro in più per via di una promozione a tempo, quindi non lasciatevelo sfuggire.

Integra sia un jack audio da 3,5 mm che due piccoli altoparlanti da 1W, che tornano utili se non volete indossare le cuffie. Un'altra chicca è il sistema di gestione cavi, che li nasconde dietro il coperchio dello stand. Supporta tutte le tecnologie atte a tutelare la salute degli occhi.

Samsung Monitor C24F396

(Image credit: Samsung)

Samsung C24F396 è disponibile su Amazon a 120 euro (sconto del 45%). Il monitor è un modello curvo che offre una buona qualità video e vanta un design sobrio ed elegante; presenta un pannello LCD (VA) da 24 pollici, Full HD e con un refresh rate di 60 Hz. Il contrasto statico è di ben 3000:1.

Sul retro, sono collocati un ingresso HDMI, uno VGA, la presa jack e quella per l'alimentazione. Per mantenere il prezzo contenuto, Samsung non ha integrato gli speaker, quindi bisogna ricorrere a soluzioni esterne o indossare le cuffie.

Supporta la tecnologia Eye Saver, che riduce l’emissione di luce blu, Flicker Free che elimina lo sfarfallio, e AMD Free Sync. Lo stand può essere inclinato di circa 22° e montato a parete (VESA 75 x 75).

Philips 273V7QDSB

(Image credit: Philips )

Philips 273V7QDSB è in vendita su Monclick a 129 euro (sconto del 48%) ed è un prodotto con un ottimo rapporto qualità-prezzo. A soli 30 euro in più delle precedenti proposte, potrete acquistare un monitor da 27 pollici con un pannello Full HD da 75 Hz e con cornici borderless su tre lati.

Lato connettività troviamo tre ingressi video (HDMI, VGA e DVI); purtroppo, come per il modello Samsung, mancano le prese audio e gli speaker.

HP 32s Monitor

(Image credit: HP )

HP 32s è disponibile su Amazon a 200 euro (sconto del 20%). Come avrete intuito dal nome, si tratta di una soluzione da ben 32 pollici. Rispetto alle offerte di cui sopra, cresce anche la qualità video, infatti HP 32s copre il 99% dello spazio colore sRGB e vanta un contrasto statico di 1200:1.

La frequenza d'aggiornamento è di 60 Hz e sono disponibili solo due ingressi video HDMI e DVI. In definitiva, se cercate un monitor da 32 pollici e di qualità, questo è il modello da prendere.

LG 29WL50S

(Image credit: LG)

LG 29WL50S è in vendita su Amazon a 220 euro (sconto 8%). Si tratta di un modello da 21:9 ideale per lavorare con molte finestre aperte contemporaneamente: contabili, impiegati e giornalisti sanno di cosa stiamo parlando.

Monta un pannello LCD (IPS) da 29 pollici, Full HD+ (2560 x 1080 pixel) e con un refresh rate di 75 Hz. Il display può riprodurre il 99% dello spazio colore sRGB, inoltre supporta la riproduzione di contenuti HDR10.

Presenta due ingressi HDMI e un'uscita audio; non mancano nemmeno due altoparlanti per una potenza totale di 10W. Che dire, se cercate un modello ultra-wide e a basso prezzo, questo è il modello giusto.