Microsoft Surface Pro 7, Surface Laptop 3 e Surface con ARM svelati in fotografia

I prossimi dispositivi della famiglia Microsoft Surface sono ormai vicinissimi, visto che la presentazione ufficiale è prevista per domani, 2 ottobre 2019. Dovremmo vedere il Surface Pro 7 e il Surface Book 3, nonché il Surface Laptop 3 da 13 e da 15 pollici. E probabilmente anche (almeno) un Surface con CPU ARM.

Evan Blass, che ha pubblicato le immagini su Twitter (non possiamo mostrarlo in questa pagina perché riservato ai follower autorizzati), sostiene che esiste anche un Surface con doppio schermo, che però non è stato immortalato dalla macchina fotografica.

Le immagini si aggiungono ad altro materiale promozionale che era circolato ieri, diffuso da WalkingCat, e che indicavano l'esistenza di un Surface con CPU ARM. Il materiale sembra (ragionevolmente) autentico, ma ovviamente da Microsoft non sono arrivate conferme.

Vediamo il Surface Pro 7 che appare in queste immagini:

Immagine 1 di 4 (Image credit: Evan Blass) Surface Pro 7 Immagine 2 di 4 (Image credit: Evan Blass) Surface Pro 7 Immagine 3 di 4 (Image credit: Evan Blass) Surface Pro 7 Immagine 4 di 4 (Image credit: Evan Blass) Surface Pro 7

Sembra esteticamente identico al Surface Pro 6, il che non è certo una sorpresa. Con la notevole differenza che stavolta c'è una porta USB-C, e possiamo solo dire "finalmente!". Il Surface Pro 7, se le foto sono autentiche, sembra avere anche una porta USB-A.

Il nuovo connettore USB-C è al posto del Mini DisplayPort, che è stato spostato oppure eliminato dall'altro lato, non visibile nelle immagini.

Tutto questo, ovviamente, nell'ipotesi che le immagini siano corrette e mostrino veramente il dispositivo. Ipotesi che non potremo verificare né smentire fino a domani. Sembra improbabile, comunque, che due fonti diverse abbiano fatto lo stesso errore, quindi ci sembrano affidabili

Passiamo al Surface Laptop 3:

Immagine 1 di 4 (Image credit: Evan Blass) Surface Laptop 3 Immagine 2 di 4 (Image credit: Evan Blass) Surface Laptop 3 Immagine 3 di 4 (Image credit: Evan Blass) Surface Laptop 3 Immagine 4 di 4 (Image credit: Evan Blass) Surface Laptop 3

La grande novità è che c'è anche una versione da 15 pollici, oltre a quella da 13 pollici. Inoltre il Surface Laptop 3 sembra non avere la finitura in Alcantara del Surface Laptop 2, un dettaglio che non ci aveva proprio entusiasmato.

Processore ARM

Dulcis in fundo, arriva una nuova conferma di un Surface con CPU Blass. Secondo Blass:

Immagine 1 di 4 (Image credit: Evan Blass) Surface with ARM CPU Immagine 2 di 4 (Image credit: Evan Blass) Surface with ARM CPU Immagine 3 di 4 (Image credit: Evan Blass) Surface with ARM CPU Immagine 4 di 4 (Image credit: Evan Blass) Surface with ARM CPU

Non è chiaro se sarà un Surface Pro 7, come si è ipotizzato in passato, oppure qualcos'altro. Secondo PC World Microsoft non ha ancora deciso un nome definitivo, nonostante la presentazione sia tra poche ore. Potrebbe essere una variante del Surface Pro, oppure un modello del tutto nuovo.

Qualsiasi sarà il nome, sembra che il dispositivo abbia due porte USB-C, uno schermo relativamente grande e cornici molto sottili.

Ritroviamo il supporto del Surface Pro, ma la cerniera è diversa, e la separazione tra tablet e base è più netta. Il che permette di avere la tastiera in una posizione più orizzontale, se si lavora su un tavolo.

Come abbiamo accennato ieri, questo dispositivo ARM ha un processore Snapdragon 8cx modificato, ma non è ben chiaro quali siano queste modifiche. L'immagine promozionale parla di connettività LTE, non 5G. Il che però non coincide con la presenza dello Snapdragon 8cx, quindi è un'informazione un po' strana.

Magari si tratta di un processore Qualcomm più vecchio? Sembra improbabile, però, che un Surface di nuova generazione nasca con una CPU vecchia, sopratutto considerando che stiamo parlando di un computer caratterizzato dalla funzione "always connected", che senza dubbio potrebbe beneficiare dalle prestazioni dello Snapdragon 8cx. D'altra parte Microsoft ha aspettato il 2019 per mettere una porta USB-C, quindi...

Infine, Blass parla di un Surface con due schermi, ma non ci sono immagini. Possiamo supporre che lo vedremo domani.

Può darsi che i due reporter non abbiano trovato immagini, o forse che il prodotto semplicemente non sia ancora pronto, e che il progetto Surface Centaurus sia ancora in fase di sviluppo. Magari vedremo un prototipo, o magari niente di niente.