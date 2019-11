Surface 7, un nuovo modello con CPU ARM?

Microsoft dovrebbe annunciare i nuovi dispositivi Surface durante la prossima conferenza stampa che si terrà mercoledì 2 ottobre, e alcune immagini appena trapelate dovrebbero darci un'idea di quale aspetto avranno.

Secondo questo rumor all'evento potremo vedere Surface Pro 7 e Surface Laptop 3, e dovrebbero essere proprio i dispositivi che vediamo in queste immagini caricate su Twitter dal divulgatore di indiscrezioni WalkingCat (via Windows Central).

È anche possibile che invece del Surface Pro 7, il dispositivo nelle immagini potrebbe essere un Surface Pro 7 totalmente nuovo, recentemente oggetto di molte speculazioni.

È difficile stabilirlo con certezza vista la natura delle immagini che ritraggono il dispositivo dalla parte posteriore al centro di scene di vita quotidiana (e nell'ultima non è nemmeno visibile, a meno che non si tratti della nuova Surface Car, in questo caso Microsoft è riuscita a far mangiare la polvere ad Apple). Inoltre, quelli che dovrebbero essere i nuovi dispositivi Surface, non solo si vedono da lontano, ma sono inquadrati da dietro.

Se queste immagini dovessero rivelarsi del vero materiale pubblicitario di Microsoft (sono veramente convincenti e la fonte è relativamente attendibile), allora il look di Surface Pro 7 e Surface Laptop 3 non è cambiato molto, e questo non ci sorprende.

Potremmo cercare di indovinare cosa vediamo nelle varie immagini. Nella prima immagine qui sotto probabilmente vediamo il Surface Laptop 3, visto che sembra più sottile, e non ci stupiremmo se Microsoft lo avesse assottigliato ancora di più.

La prima immagine dell'articolo mostra quello che a una prima occhiata potrebbe sembrare il Surface Pro 7 (con il cavalletto). Però il dispositivo sembra stranamente alto rispetto al Surface Pro 6.

Le dimensioni del dispositivo relative alla webcam lo fanno apparire più lungo e più grande rispetto all'attuale Surface Pro 6, anche se è veramente difficile fare una stima con immagini del genere.

Però Microsoft potrebbe nascondere un asso nella manica...

Surface con Snapdragon?

Potrebbe trattarsi del Surface 7 del quale recentemente abbiamo sentito molti rumor? Il sito francese di tecnologia Frandroid recentemente ha riportato la rinascita della versione non pro del tablet Surface, che dovrebbe avere delle cornici molto più sottili, connettività USB-C e CPU Qualcomm Snapdragon.

Si tratterebbe quindi del Surface ‘always connected o sempre connesso’ di Microsoft, attorno al quale ultimamente sono girate alcune voci , e monterebbe una versione modificata del chip Snapdragon, la 8cx.

Secondo PC World il chip avrebbe un nome diverso e aggiunge che, ancora prima del report di Frandroid, è stato riportato che il nuovo dispositivo Surface avrebbe avuto CPU Intel, AMD e uno Snapdragon modificato.

Da notare anche che nell'immagine qui sopra possiamo leggere ‘LTE service availability’ (o servizio LTE disponile), che sarebbe in linea con un Surface con CPU Snapdragon "sempre connesso". Il Surface Pro ha già una versione LTE, quindi se la versione Snapdragon 8cx avesse il 5G, perché non menzionarla?

Stiamo iniziando a esagerare con le speculazioni, non è possibile avere altre informazioni da queste immagini.

Fortunatamente non ci rimane molto da attendere e tra qualche giorno scopriremo se Microsoft sta per far uscire dei nuovi laptop Surface 7, Surface Pro 7 e Surface Laptop 3.

Secondo un'altra indiscrezione potremo vedere l'annuncio di Surface Centaurus, un laptop a doppio schermo, al quale starebbe lavorando Microsoft. Inoltre siamo quasi certi che verrà presentata anche la prossima versione di Windows 10, i nuovi mouse e tastiera Surface, quindi ne vedramo delle belle.