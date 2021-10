macOS Monterey arriverà con Universal Control (ed è un'ottima notizia)

In occasione dell'annuncio di macOS 12 Monterey in occasione del WWDC 2021 di giugno, Apple ha presentato anche una delle feature più interessanti in assoluto del nuovo OS, ovvero Universal Control. La funzione consente agli utenti Mac di utilizzare un iPad come schermo secondario in modo semplicissimo. Le periferiche collegate al Mac, come mouse, tastiera e o touchpad sono utilizzabili anche con iPad, e la dimostrazione vista durante l'evento ha mostrato un processo facile da eseguire e davvero funzionale.

Quando è arrivata l'anteprima di macOS 12 Monterey, molti utenti non vedevano l'ora di provare Universal Control, tuttavia questa è rimasta esclusa da tutte le release beta.

I migliori MacBook e Mac del 2021

I migliori antivirus per Mac del 2021

Preparatevi ai saldi del Black Friday 2021

Questo ha portato molti a dubitare dell'arrivo di Universal Control in occasione del lancio ufficiale di macOS Monterey previsto in occasione di un evento speciale Apple il prossimo 18 ottobre.

Tuttavia, come segnalato da 9to5Mac, Universal Control si è appena mostrato in macOS Monterey, versione beta 10. Sebbene sia un punto di partenza promettente, non è ancora utilizzabile. Tuttavia può essere attivata nelle preferenze del sistema, laddove è visibile una nuova voce dedicata proprio alla funzione Universal Control. In ogni caso, è ancora presente la dicitura "Beta", a indicare che la feature è incompleta e che potrebbe non funzionare come previsto.