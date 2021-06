LG C1 è il primo TV OLED da 83 pollici, ma quanto costa!

Se state cercando uno schermo OLED in grado di riempire la parete di una stanza, il nuovo LG C1 83" è il televisore adatto alle vostre esigenze, anche se il prezzo richiesto per acquistarlo potrebbe risultare proibitivo.

Al suo arrivo, LG C1 83" avrà un costo di circa 7.999€, molti di più rispetto ai 5.300€ necessari per acquistare la versione da 77 pollici. Le differenze si notano ancora di più sui formati più piccoli, con le varianti da 65" e 55" che costano rispettivamente 2.700€ e 1.800€.

LG C1 OLED è il primo TV OLED disponibile nel formato da 83", ma siamo certi che non sarà l'ultimo. Sappiamo infatti che Sony vuole proporre lo stesso formato per il suo top di gamma 4K A90J OLED, che come il concorrente LG presenterà una netta variazione di prezzo rispetto ai modelli più piccoli.

Il nuovo pannello da 83 pollici utilizzato da LG per i suoi C1 segna un nuovo step per l'espansione dell'azienda coreana nell'ambito dei TV OLED. LG Display è il più grande fornitore di schermi OLED e lo scorso anno ha contribuito in gran parte alla produzione dei TV OLED 48", mentre quest'anno sta lavorando a dei pannelli OLED da 42" che si troveranno a bordo di numerosi TV di altri brand.

Sempre più varianti premium per LG

Oggi, se siete in cerca di un TV OLED dalle specifiche elevate, avete un buon ventaglio di scelta anche se ogni modello ha dei pro e dei contro.

Anche se da oggi potete acquistare LG C1 OLED nel suo nuovo formato da 83 pollici, potreste spendere un cifra simile e optare per un LG G1 OLED, un modello che sfrutta la tecnologia 'OLED evo' in grado di aumentare il picco di luminosità del pannello del 20% raggiungendo livelli vicini a quelli dei più luminosi modelli QLED.

In alternativa (se avete un budget adeguato) potete puntare su un altro top di gamma come LG Z1, un TV OLED 8K che però costa quasi il triplo di LG C1, con un prezzo di 26.999€ per la variante da 88".

Infine troviamo LG 65 RX, un TV OLED arrotolabile che costa circa 99.999€ in Inghilterra, sta per arrivare negli Stati Uniti per una cifra simile ma non è ancora disponibile sul mercato italiano.

Come avrete capito LG propone un'ampia gamma di modelli premium e il nuovo LC C1 OLED 83" si pone sui gradini più bassi, con un prezzo che pur essendo inaccessibile ai più impallidisce di fronte a modelli come LG Z1 e 65 RX.