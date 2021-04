iPhone 13 Pro Max: ritratti e scatti notturni belli come non mai

iPhone 12 Pro Max è il modello Apple di punta ed è dotato di un'eccellente fotocamera che gli permette di posizionarsi al terzo posto nella nostra classifica dei migliori smartphone per la fotocamera. Ciononostante, il prossimo iPhone 13 Pro Max potrebbe riuscire a raggiungere direttamente il primo posto, grazie ad un ulteriore affinamento del proprio comparto fotografico.

La notizia arriva dall'attendibile analista Ming-Chi Kuo, esperto di prodotti Apple, sotto forma di una nota recepita da Apple Insider, secondo la quale iPhone 13 Pro Max avrà la fotocamera principale di un'apertura pari a f/1.5.

Non un grande passo avanti rispetto all'attuale f/1.6 presente su iPhone 12 Pro Max, ma un'apertura dell'obiettivo più ampia consente comunque al sensore di ricevere più luce e di ottenere una minore profondità di campo, due caratteristiche che possono migliorare gli scatti al buio e lo sfocato dietro al soggetto nelle foto di ritratto.

Fotocamere simili

Il resto della gamma, che potrebbe essere simile a quella 2020 e includere anche iPhone 13, iPhone 13 mini e iPhone 13 Pro, rimarrà apparentemente ancorata ad un obiettivo principale f/1.6 simile o identico a quello presente sulla gamma iPhone 12. Tutti gli iPhone 13 probabilmente avranno anche una lente a sette elementi, esattamente come i modelli attuali.

Secondo Kuo, potrebbero esserci ulteriori aggiornamenti delle fotocamere nei modelli di punta, in particolar modo per quanto riguarda i teleobiettivi. Tuttavia, per vedere cambiamenti decisivi sarà necessario aspettare perlomeno il 2022 con l'arrivo di iPhone 14 (o successivi...), dove entreranno in gioco le fotocamere telescopiche, le vere novità per quanto riguarda l'ambito foto su iPhone.

Probabilmente per chi ha già un iPhone 12, iPhone 13 non sarà il telefono della svolta, ma potrebbe essere molto più interessante per possiede uno smartphone Apple delle generazioni precedenti e pensa che sia il momento di acquistare un modello più recente.