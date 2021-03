iPhone 13? Invecchierà in fretta

iPhone 13 assomiglierà molto al suo predecessore e Apple potrebbe finalmente abbandonare l'antiestetico notch, ma lo farà probabilmente su iPhone 14, che uscirà nel 2022. Ed è possibile che nel 2023 lanci finalmente il tanto chiacchierato iPhone Flip, il primo smartphone pieghevole con la mela sopra.

No, non siamo impazziti. Queste previsioni riguardanti iPhone giungono dal noto analista Apple Ming-Chi Kuo, che ha presentato una nuova relazione agli investitori della supply chain, secondo quanto riferito da 9to5Mac.

Apple sostituirà il notch con un più moderno foro punch-hole per la fotocamera, ma non è ancora certo cosa accadrà alla fotocamera a infrarossi e agli altri sensori che si trovano attualmente nella zona del notch e vengono utilizzati per il funzionamento di Face ID e per aggiungere il bokeh ai selfie.

In ogni caso, secondo Kuo, è possibile che solo iPhone 14 Pro e Pro Max riceveranno questo aggiornamento, mentre iPhone 14 e l'eventuale iPhone 14 mini rimangano ancora legati al vecchio notch.

Sempre secondo le previsioni dell'analista, come riportato da 9to5Mac, Apple potrebbe lanciare un modello da 7,5 o 8 pollici del presunto iPhone Flip pieghevole entro il 2023. Ma l'analista non ha fornito altri dettagli in merito.

Gli smartphone Apple saranno tutti 5G entro il 2022

Apple non produce solo smartphone top di gamma, però. Secondo Kuo i modelli più economici riceveranno l'aggiornamento alla tecnologia 5G entro il 2022.

Il primo della lista sarà il sostituto di iPhone 11 (uscito nel 2019). Probabilmente anche il nuovo modello avrà un display da 6 pollici con Face ID, ma con in aggiunta la connettività 5G. Questo modello dovrebbe mantenere un prezzo intermedio, intorno ai 600 Euro, come l'attuale iPhone 11.

Kuo prevede anche che nella prima metà del 2022 verrà effettuato l'aggiornamento per iPhone SE, uscito lo scorso anno, che porterà la compatibilità 5G anche nella fascia bassa della gamma iPhone.

Tuttavia è probabile che per mantenere bassi i costi verrà mantenuto un design in stile iPhone 8 con display da 4,7 pollici, aggiornando solo chipset e connettività.

In sintesi, le previsioni di Kuo delineano la volontà di Apple di aggiornare completamente la propria lineup alla tecnologia 5G nei prossimi 2-3 anni, con innovazioni importanti solo sui top di gamma e ancora una volta in ritardo rispetto alle ammiraglie Android.