iPhone 13 avrà una versione portless, ma non tutte lo saranno

Gira voce da tempo che Apple stia lavorando su un iPhone senza connettori, e quell’iPhone potrebbe essere iPhone 13. O perlomeno uno dei modelli di iPhone 13.

Jon Prosser, un leaker con un track record non esemplare, riferisce sul suo canale YouTube che Apple sarebbe intenzionata a realizzare almeno una versione portless di iPhone 13.

Questa non è una nuova affermazione per Prosser, a maggio infatti aveva twittato esattamente la stessa notizia, ribadendo ora l'affermazione. Secondo le sue fonti, questo piano è ancora tra i progetti di Apple.

Più grande e senza connettori

Prosser non fa sapere quale modello di iPhone 13 sarà il modello da lui indicato come portless. Tuttavia, supponendo che la nomenclatura rispecchi quella della gamma di iPhone 12, immaginiamo che potrebbe essere iPhone 13 Pro Max, poiché sarebbe il modello più costoso e quindi il più meritevole di ricevere un pizzico di tecnologia extra. Oppure, in alternativa, Apple potrebbe realizzare un iPhone 13 mini senza connettori. Rimuovere tutti i connettori consentirebbe ad Apple di rendere il telefono ancora più piccolo e più apprezzato dagli estimatori degli smartphone leggeri e maneggevoli.

Queste sono solo speculazioni, comunque. Come al solito quando corrono voci non confermate, si rende necessario prenderle con le pinze.

Ad ogni modo, Prosser non è l'unico ad aver affermato ciò. Ming-Chi Kuo, un analista con un buon track record sulle news Apple, aveva già suggerito la stessa cosa nel dicembre del 2019, mentre almeno un'altra fonte ha riferito che uno o più modelli di iPhone 13 non avranno connettori. Esiste quindi una certa probabilità di vedere realmente un iPhone 13 portless.

Questa caratteristica obbligherà gli utenti ad affidarsi completamente alla ricarica wireless, ed è possibile che ciò non farà felici proprio tutti. In ogni caso Apple ha già implementato la tecnologia MagSafe sulla gamma di iPhone 12, che utilizza dei magneti per permettere ai caricabatterie wireless di rimanere allineati correttamente. E proprio come accadde dopo la rimozione del jack per cuffie, è probabile che gli utenti si adattino rapidamente alla novità.

iPhone 13 molto probabilmente non uscirà prima di settembre 2021, pertanto c’è ancora molto tempo davanti e le voci che si susseguono non sempre puntano nella giusta direzione. Noi di TechRadar faremo ovviamente tutto il possibile per tenervi aggiornati sull’argomento.

Fonte: iMore