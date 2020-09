iPhone 12: Apple annuncia la possibile data di presentazione

A seguito di un ritardo senza precedenti, sembra che Apple abbia deciso di utilizzare quella che inizialmente doveva essere la data di lancio di iPhone 12 per rivelare quando effettivamente vedremo i nuovi dispositivi. La data designata è il 15 settembre, la prossima settimana.

A differenza degli eventi passati, che si tenevano allo Steve Jobs Theater di Cupertino, in California, a questo evento si potrà partecipare esclusivamente online.

L'evento inizierà alle 19:00 (ora italiana) del 15 settembre. Se l'azienda seguirà lo stesso format degli scorsi anni, l'evento verrà trasmesso anche su YouTube e altri servizi streaming.

Apple non ha confermato ufficialmente che si tratterà dell'evento di presentazione di iPhone 12, ma sembra piuttosto certo considerando il periodo dell'anno e la tabella di marcia seguita dall'azienda negli anni scorsi. L'ipotesi più plausibile al momento è che verranno presentati quattro nuovi iPhone: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max.

Mark Gurman di Bloomberg, che molto spesso avanza ipotesi azzeccate riguardo i prodotti e le novità Apple, afferma che si tratterà dell'evento di lancio di Apple Watch 6 e iPad Air 4. Secondo le fonti di Gurman non vedremo la serie iPhone 12 fino a ottobre.

I am told Apple won’t announce the iPhone until October. This is for the iPad and Apple Watch in all likelihood. https://t.co/pw1oVXVoaLSeptember 8, 2020