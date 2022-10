iPad, i prossimi modelli avranno un display OLED "ibrido"

Secondo le ultime indiscrezioni, i prossimi iPad saranno più sottili e dotati di schermo con una nuova tecnologia chiamata Hybrid OLED.

Secondo quanto riferito da DigiTimes (Si apre in una nuova scheda), Apple starebbe pensando di adottare dei nuovi pannelli che combinano i substrati di vetro rigidi OLED con un sottile strato flessibile OLED. Il processo sarebbe più economico rispetto alla produzione di pannelli OLED flessibili, in quanto questa nuova tecnologia non necessita di uno strato per la retroilluminazione. Tuttavia, si dice che Apple non la adotterà prima del 2024.

Nuovo iPad (2022): tutto quello che sappiamo

Tutti i migliori iPad

Cosa aspettarsi da iPad Pro 2022

Per gli iPhone verrebbe invece mantenuto il pannello OLED flessibile. Pare che Apple collaborerà con una nuova azienda produttrice per alcuni dei pannelli destinati ai futuri iPad Pro e, forse, anche i MacBook Pro. Il partner in questione sarebbe Taiwan SMT.

Attualmente, gli unici prodotti Apple con tecnologia mini LED sono i MacBook Pro da 14" e 16" e l'iPad Pro 12.9, che continuerò a essere utilizzata fino all'implementazione della tecnologia Hybrid OLED.