iOS 16 ammazza la batteria, speriamo che si tratti di un bug (non una feature)

Apple ha rilasciato iOS 16 ad inizio settembre, nello stesso periodo di iPhone 14, 14 Pro e 14 Pro Max, introducendo numerose novità per i possessori di iPhone 8 e superiori. Tuttavia, gli utenti hanno iniziato a riportare uno scomodo problema legato alla nuova versione del sistema operativo.

Stando a quanto lamenta il pubblico, il passaggio a iOS 16 comprometterebbe l’autonomia dei dispositivi, tanto che, durante un nostro test, abbiamo raggiunto il 20% verso tardo pomeriggio anziché a sera inoltrata.

Le nuove funzionalità, come la personalizzazione della schermata di blocco, potrebbero essere la causa di questo fenomeno, a meno che non si tratti di un bug.

Nuove funzioni e aggiornamenti

(Image credit: TechRadar)

Al fine di verificare questa possibilità, abbiamo effettuato diversi test con il nostro iPhone. Innanzitutto abbiamo disattivato il feedback aptico della tastiera, responsabile della leggera vibrazione che accompagnava ogni pressione.

Successivamente, tra le numerose schermate di blocco, abbiamo rinunciato ai layout Astrologia e Tempo Atmosferico, i quali necessitano di monitorare la posizione del dispositivo e aggiornarsi frequentemente per fornire informazioni rilevanti.

Una volta disattivate le funzioni sopra citate e ridotto all’essenziale gli elementi sulla schermata di blocco, il consumo della batteria non è diminuito. Apple ha già rilasciato iOS 16.02, mentre la versione 16.1 è da poco entrata in fase di test e, in caso si trattasse di un bug, potremmo avere presto una soluzione.