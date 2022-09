iOS 16 disponibile per il download

Il nuovo sistema operativo di Apple, la versione 16 di iOS, è stata rilasciata e sembra fare della personalizzazione il suo cavallo di battaglia. Come la stessa azienda annuncia sul suo sito ufficiale, l’utente avrà a disposizione molte nuove funzionalità un grado di dare quel tocco in più al proprio iPhone.

L’upgrade a iOS 16 può essere fatto da iPhone 8 e successivi.

iOS 16: novità e funzioni

Si parte dal blocco schermo. Innanzitutto, è possibile cambiare i widget mostrati, in modo da avere a portata di mano informazioni diverse rispetto a quelle già impostate. Il colore e il font dell’orologio e della data possono essere modificati per abbinarsi meglio allo sfondo ed è stata introdotta la funzione Live Activities che consente di tenere traccia di avvenimenti in tempo reale, come una richiesta di Uber, senza dover accedere all’app.

iOS 16 permette anche di creare diverse schermate di blocco, ognuna con il proprio set di informazioni a schermo, e passare velocemente da una all’atra. Le notifiche sono state spostate nella parte inferiore del display e si possono selezionare in base alla fonte: solo quelle provenienti da app o persone scelte da noi verranno visualizzate.

Novità anche pe iMessage che, d’ora in avanti, consentirà all’utente di editare i messaggi e annullarne l’invio. Infine, sarà possibile segnare i messaggi come “non letti” e tornarci in un secondo momento. Introdotto anche il supporto per le passkey che potranno essere utilizzate anche con prodotti di aziende terze.