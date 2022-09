iOS 16 apre le porte ai widget Google: Maps, Drive, Lens e molto altro

Various iOS 16 lock screens showing off the Google Widgets

L'ultimo aggiornamento di iOS, ovvero iOS 16, il sistema operativo Apple dedicato agli iPhone, è finalmente disponibile per il download e porta con se una serie di nuove funzioni molto interessanti.

iOS 16 è compatibile con tutti gli iPhone da iPhone 8 ai recentissimi iPhone 14 e, tra le novità, reintroduce alcune funzioni particolarmente apprezzate viste sulle precedenti versioni, come la percentuale della batteria nella barra di stato, la cancellazione dei messaggi inviati su iMessage e nuovi widget da aggiungere alla schermata di blocco.

Questi ultimi permetteranno di accedere velocemente a servizi e informazioni essenziali, consentendo di personalizzare la schermata di blocco in base alle proprie esigenze.

Google ha confermato la presenza di diversi widget compatibili con iOS 16 che permetteranno di accedere ai servizi della grande G con un semplice click dalla schermata di blocco.

In un post pubblicato sul blog The Keyword (opens in new tab), Google ha dichiarato che sei delle sue applicazioni più diffuse sbarcheranno su iOS 16 sotto forma di widget per la schermata di blocco.

Tra questi troviamo il widget di Google Search, che consente di effettuare ricerche tramite il testo, la voce o uno scatto della fotocamera e include molti dei benefici di Google Lens, come la traduzione del testo fotografato per citarne una. Arriva anche il widget dedicato a Gmail, che mostra automaticamente il numero esatto di messaggi non letti e in quale cartella si trovano.

Non poteva mancare Google Maps, uno dei servizi più popolari di Google che consentirà agli utenti Apple di scegliere un'alternativa all'app Maps inclusa con iOS. In aggiunta, il widget "Viaggi frequenti" di Google Maps fornirà aggiornamenti in tempo reale sui vostri spostamenti quotidiani (come il viaggio verso casa o il tragitto verso il lavoro).

Tra gli altri widget Google presenti su iOS 16 troviamo anche Google Chrome, Google News e Google Drive.

Google non ha fornito alcun riferimento sulla data di lancio dei widget, limitandosi a chiedere ai suoi utenti di "cercare tutti questi widget nelle prossime settimane".

Tuttavia, i widget dovrebbero arrivare a breve e, dato che Google ha definito il loro arrivo come un "assaggio" di quello che verrà, nei prossimi mesi potrebbero arrivarne altri.